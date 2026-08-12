Sorloth blocca la preparazione del Madrid

Giocatori del Madrid in allenamento, con Sorloth fuori per infortunio

Il giocatore norvegese Alexander Sorloth, attaccante del club spagnolo Atlético de Madrid, ha subito un infortunio muscolare durante un allenamento, che lo terrà fuori dai primi match della stagione. L’evento ha messo in difficoltà il tecnico Diego Simeone, che dovrà trovare alternative per il reparto offensivo, già ridotto per l’assenza di Julián, il quale non ha avuto tempo sufficiente per prepararsi al debutto contro il Málaga. La situazione si complica ulteriormente, poiché Sorloth era uno dei nomi chiave del mercato estivo e la sua assenza potrebbe influire anche su eventuali trattative di mercato.

Un infortunio che condiziona la stagione

La lesione di Sorloth, avvenuta durante un allenamento con la squadra, lo ha costretto a saltare i primi partiti della stagione. Questo ha reso ancora più complessa la situazione del club, che aveva già visto l’assenza di Julián, un giocatore chiave per il reparto d’attacco. Simeone, noto per la sua capacità di adattarsi alle situazioni difficili, dovrà fare affidamento su giocatori come Patrick Cuti Romero, che ha preso parte alle sessioni di preparazione, ma non è certo di poter coprire al meglio la mancanza di Sorloth.

La mancanza di Sorloth mette a rischio la coerenza offensiva del club.

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Un problema di timing che si fa sentire

La stagione del club si presenta in una situazione di forte incertezza, soprattutto per quanto riguarda la preparazione. Sorloth, che aveva partecipato alle sessioni di allenamento con i compagni, ha dovuto interrompere le attività dopo la settimana scorsa, nonostante non avesse viaggiato con la squadra in Corea per il Mondiale. La sua assenza, insieme a quella di Julián, ha ridotto le opzioni a disposizione del tecnico, che dovrà trovare soluzioni creative per mantenere la competitività del team.

Il club, noto per la sua capacità di adattarsi alle situazioni, si trova ad affrontare un momento delicato. La mancanza di Sorloth, che era uno dei punti di forza del reparto offensivo, potrebbe influire non solo sulle prestazioni iniziali, ma anche sulle eventuali trattative di mercato. La squadra, che ha vinto il Mondiale, ha visto come il successo di alcuni giocatori abbia condizionato la preparazione della stagione, e ora si trova a dover affrontare un ulteriore contratiempo.

Le alternative e le prossime mosse

Con Sorloth fuori, Simeone dovrà fare affidamento su giocatori come Cuti Romero, che ha già mostrato capacità durante le sessioni di allenamento. Tuttavia, la mancanza del norvegese potrebbe mettere a rischio la coerenza offensiva del team, soprattutto nei primi match. Il club, che ha già visto l’assenza di alcuni giocatori chiave, dovrà valutare se aprire nuove trattative per trovare un sostituto nel mercato estivo. La situazione non sembra migliorare, anzi, con la mancanza di Sorloth e la preparazione limitata di Julián, il club si trova a dover affrontare una stagione in una condizione di forte incertezza. La squadra, che ha vinto il Mondiale, dovrà dimostrare di essere in grado di adattarsi a situazioni difficili, come quelle che si presentano ora.