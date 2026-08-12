Coppa del Mondo Indoor 2026-2027: 8 tappe in programma, da Losanna a Las Vegas

Arcieri in azione durante un evento di tiro con l’arco in un’arena indoor, con spettatori e tecnici intorno

La Coppa del Mondo Indoor 2026-2027 ha visto ufficializzato il calendario con otto tappe in programma, che si svolgeranno in diversi Paesi europei e americani. L’evento, noto come Indoor World Series, inizia a Losanna in Svizzera, dal 30 ottobre al 1° novembre, e si conclude con il consueto show di Las Vegas, dall’11 al 14 marzo 2027. L’annuncio è stato reso noto da World Archery, l’organizzazione internazionale del tiro con l’arco, e conferma l’impegno del settore per la stagione 2026-2027.

Indoor World Series: un calendario ricco e diversificato

Il calendario della Indoor World Series prevede otto appuntamenti, con tappe in diversi continenti e contesti. Tra i primi eventi, si segnala la tappa svizzera a Losanna, che segna l’inizio della stagione indoor. Seguono altre date in Lussemburgo, Brasile, Singapore, USA e Francia, con l’ultima tappa in Messico. L’organizzazione ha anche reso noto che la distanza di tiro dal bersaglio si ridurrà a 18 metri, un cambiamento che influenzerà le strategie degli arcieri durante le competizioni.

La stagione 2026-2027: tra infortuni e nuove sfide

La stagione 2026-2027 del tiro con l’arco si presenta con un calendario intenso, che include non solo le competizioni internazionali, ma anche eventi locali e nazionali. Tra i fatti recenti, si segnala l’infortunio di Mauro Nespoli, uno dei migliori arcieri italiani, che ha costretto l’Italia a modificare la sua formazione per i Giochi del Mediterraneo. Nonostante questo, l’Italia ha mantenuto un forte impegno nella preparazione per i prossimi eventi. La Coppa del Mondo Indoor rappresenta un momento chiave per gli arcieri, in quanto permette di testare nuove strategie e tecnologie in un ambiente indoor, dove le condizioni sono più controllate rispetto alle competizioni all’aperto. La partecipazione a queste tappe è fondamentale per la preparazione olimpica, soprattutto per gli atleti che mirano a eventi come i Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia, con la sua tradizione nel tiro con l’arco, si presenta come uno dei paesi più competitivi a livello internazionale.

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Il calendario della Indoor World Series 2026-2027 è stato reso noto da World Archery, che ha sottolineato l’importanza di queste competizioni per lo sviluppo del settore. Gli arcieri potranno confrontarsi in un ambiente diverso, con regole specifiche per le competizioni indoor, che richiedono una maggiore precisione e adattamento alle condizioni di tiro. La stagione 2026-2027 si preannuncia quindi come un periodo di grandi sfide e opportunità per gli atleti, con un calendario che si estende fino al 2027.

Con l’ufficializzazione del calendario, gli arcieri hanno tempo per prepararsi al meglio per le prossime competizioni. L’Italia, con la sua squadra e i suoi atleti, si appresta a partecipare a tutti gli eventi, cercando di mantenere la sua posizione di leadership nel mondo del tiro con l’arco. La stagione 2026-2027 sarà un momento cruciale per il settore, con un calendario che unisce competizioni internazionali e eventi locali, offrendo a tutti gli arcieri la possibilità di mettersi in mostra e migliorare le loro capacità.