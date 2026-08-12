Rybakina parla della rimonta su Osaka: “Non so come ci sono riuscita”

Rybakina commenta la rimonta su Osaka dopo la vittoria al WTA Toronto 2026

La tennista kazaka Elena Rybakina ha commentato la sua vittoria contro Naomi Osaka al WTA Toronto 2026, rimontando dal 2-4 nel secondo set per conquistare la vittoria 4-6, 7-6(5), 6-4. La giocatrice ha espresso stupore e soddisfazione per la sua prestazione, riconoscendo l’impegno e la concentrazione necessari per vincere una partita così difficile. Rybakina ha sottolineato l’importanza del servizio e della capacità di rimanere concentrata, anche nei momenti più critici.

La rimonta e la concentrazione

Rybakina ha riconosciuto la difficoltà della partita, soprattutto nel secondo set, dove ha dovuto rimontare dal 2-4. “Non so come ci sono riuscita”, ha detto la tennista, sottolineando l’impegno e la determinazione che ha caratterizzato la sua performance. La giocatrice ha spiegato che la sua mentalità era orientata a rimanere vicina al punteggio e a giocare punto per punto, anche quando le condizioni non erano ideali.

La concentrazione e la gestione del servizio sono state chiave per la vittoria.

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Le condizioni e la preparazione

La tennista ha anche parlato delle condizioni di gioco, che hanno subito un cambiamento durante la partita. “Quando abbiamo iniziato, c’era ancora un po’ di sole, ma dopo è stato completamente diverso dalle partite che avevo giocato, perché erano tutte di giorno”, ha spiegato Rybakina. La giocatrice ha riconosciuto che non ha trovato subito il suo ritmo, ma ha lavorato per adattarsi alle condizioni e migliorare il suo servizio. Rybakina ha anche menzionato l’importanza del lavoro sul servizio, che ha iniziato il torneo con troppi doppi falli. “Ho iniziato questo torneo molto male, con troppi doppi falli. Anche oggi ne ho commessi parecchi, direi nel primo e nel secondo set”, ha detto, aggiungendo che nel terzo set il suo servizio è migliorato notevolmente.

La prossima sfida contro Gauff

Dopo la vittoria, Rybakina ha parlato della prossima sfida contro Coco Gauff, una giocatrice molto combattiva. “È una grande combattente, so che sarà una partita molto dura, ora è importante cercare di recuperare”, ha detto la tennista. Rybakina ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul proprio servizio e di sfruttare le opportunità quando si presentano.

La preparazione e la concentrazione saranno fondamentali per affrontare la prossima sfida.

Rybakina ha anche espresso la sua soddisfazione per la vittoria, riconoscendo l’impegno e la determinazione che ha caratterizzato la sua prestazione. La tennista ha spiegato che la sua mentalità era orientata a rimanere vicina al punteggio e a giocare punto per punto, anche quando le condizioni non erano ideali. La sua vittoria contro Osaka è un ulteriore passo avanti nella sua carriera, dimostrando la sua capacità di rimontare e di vincere in situazioni difficili.