La F1 conferma i V8 e la crescita del pubblico globale con 1 miliardo di fan

Pista di Formula 1 con tifosi e automobili, in un’atmosfera di competizione

La Formula 1 ha confermato la continuità del motore V8 e la sua volontà di mantenere le gare come “le migliori del mondo” con un pubblico che supererà i 1 miliardo di fan. Liam Parker, direttore delle comunicazioni e relazioni corporate della FOM, ha sottolineato che i nuovi motori non arriveranno entro dieci anni, e che la categoria continuerà a contare su pilotos di alto livello e su circuiti iconici. La F1 ha anche annunciato la sua decisione di non abbandonare le gare in città e i tracciati storici, puntando su una formula che unisce tradizione e innovazione.

Un futuro in cui i V8 restano centrali

Secondo Liam Parker, i motori V8 saranno ancora al centro della Formula 1 entro dieci anni. “Non sarà una competizione elettrica, sarà con motori V8; questo non cambierà”, ha dichiarato il dirigente. La scelta di mantenere i V8 è vista come un elemento chiave per preservare l’identità e l’esperienza unica del motorsport. La FOM, organismo che gestisce il Gran Circo, ha anche sottolineato che la categoria non perderà la sua leadership nel settore automobilistico, nonostante le critiche su nuove regole e la concorrenza da parte di altre serie come la Formula E o l’IndyCar.

Un pubblico in crescita e una visione globale

La F1 ha presentato dati che mostrano un incremento del pubblico, con l’obiettivo di raggiungere 1 miliardo di fan entro dieci anni. Parker ha espresso fiducia nel fatto che il numero di spettatori continuerà a crescere, anche se non si esclude un aumento del pubblico più giovane. “Mi sorprenderò molto se non avremo più di 1 miliardo di fan”, ha detto il dirigente. La F1 ha anche sottolineato l’importanza delle gare in città e dei circuiti iconici, come il Red Bull Ring, per attrarre un pubblico sempre più diversificato e internazionale.

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La F1 ha anche riconosciuto la presenza crescente di donne nel motorsport, pur riconoscendo che ci saranno ancora anni prima di vedere una donna al vertice. Inoltre, la categoria ha espresso la sua volontà di ridurre il peso delle macchine, con un obiettivo di 80 chili in meno, e di mantenere un equilibrio tra tecnologia, sportività e spettacolo. La FOM, in collaborazione con la FIA, continua a lavorare per garantire che la Formula 1 rimanga il sport automobilistico più visibile e potente al mondo.

La F1 conferma i V8 come motore principale per almeno dieci anni.

Il pubblico potrebbe raggiungere i 1 miliardo di fan entro dieci anni.

La F1 punta su gare in città e circuiti storici per attrarre un pubblico diversificato.

La F1 ha anche sottolineato che nonostante le critiche da parte di alcuni piloti e appassionati, il numero di fan e i ricavi continuano a crescere. Parker ha espresso fiducia nel futuro della categoria, sottolineando che la Formula 1 rimarrà il sport automobilistico più visibile e potente al mondo. La sua visione include una combinazione di tradizione, innovazione e spettacolo, con un focus su circuiti iconici e un pubblico sempre più globale.