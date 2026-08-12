Anna Polinari e due compagne raggiungono semifinale agli Europei: terzetto azzurro sui 400 metri

Tre atlete italiane corrono in semifinale sui 400 metri agli Europei, Anna Polinari e due compagne

Il 12 agosto 2026, a Birmingham, si è concluso con un successo italiano il primo turno dei 400 metri agli Europei di atletica. Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione hanno raggiunto le semifinali, formando il terzetto azzurro più rappresentativo nella categoria. La vittoria di Polinari, che si è guadagnata il passaggio di diritto, è stata accompagnata da prestazioni solide delle compagne, che hanno superato le batterie della mattina sulla pista dell’Alexander Stadium. Il risultato rappresenta un ulteriore passo avanti per l’Italia, che si conferma tra le nazioni più competitive in questa disciplina.

Anna Polinari, la seconda italiana di sempre

Anna Polinari, 27 anni, ha confermato il suo status di atleta di alto livello, essendo la seconda italiana di sempre a raggiungere le semifinali dei 400 metri in una competizione continentale. La bresciana, che ha corso un 50.36 a Madrid, ha superato il record italiano di Libania Grenot, diventando una delle favorite del torneo. La sua prestazione, supportata da una preparazione mirata, ha permesso di superare le batterie della mattina, in un contesto in cui le favorite sono state ben rappresentate da atlete come la norvegese Henriette Jaeger e l’olandese Lieke Klaver.

La gestione del fisico e della preparazione è stata chiave per il successo di Polinari.

Pubblicità

Le altre due azzurre: una gestione strategica

Alessandra Bonora e Alice Mangione, entrambe venete, hanno dimostrato una gestione strategica e una preparazione di alto livello. Bonora, 25 anni, ha concluso la terza serie al terzo posto con un tempo di 51.27, superando atlete di alto livello come la norvegese Josefine Aks e l’olandese Myrte van der Schoot. Mangione, invece, ha chiuso la seconda batteria al nono posto con un tempo di 51.96, dimostrando una buona gestione del ritmo. Entrambe le atlete hanno migliorato i propri tempi, con Bonora che ha aggiornato il proprio personale di 43 centesimi, diventando la sesta italiana di sempre nella graduatoria.

Le due atlete, obbligate a disputare le batterie della mattina, hanno dimostrato una grande capacità di adattamento, nonostante le condizioni di pista e la concorrenza di atlete di alto livello. La loro performance ha contribuito a portare l’Italia a un terzetto di atlete in semifinale, un risultato che rappresenta un ulteriore successo per la nazionale.

Un’altra vittoria per l’Italia

Il successo delle tre atlete italiane ha rafforzato la posizione dell’Italia nei 400 metri, un evento in cui la squadra si è dimostrata competitiva e in crescita. La partecipazione di Polinari, Bonora e Mangione ha permesso di creare un gruppo di atlete in grado di confrontarsi con le migliori del continente. La vittoria di Polinari, in particolare, ha rappresentato un momento di orgoglio per l’atletica italiana, che si conferma tra le nazioni più forti in questa disciplina. Con il terzetto azzurro in semifinale, l’Italia si prepara a un’altra fase di competizione, in cui le atlete dovranno affrontare le migliori del mondo. La preparazione e la gestione del fisico sono state chiave per raggiungere questo risultato, e le atlete si mostrano pronte a dare il loro meglio nei prossimi turni.