La soluzione di Butarque non è sostenibile a lungo termine

L’alcalde di Leganés e il Rayo Vallecano discutono l’utilizzo di Butarque come sede temporanea

L’alcalde di Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha espresso dubbi sull’utilizzo a lungo termine dello stadio di Butarque da parte del Rayo Vallecano, sottolineando che la soluzione non è sostenibile nel tempo. La decisione del governo regionale di Madrid di sospendere la concessione dello stadio di Vallecas a causa di gravi deficienze di sicurezza ha costretto il club a cercare un’alternativa. Recuenco ha chiarito che, pur comprendendo la necessità di supporto per il club, non condivide l’idea di una collaborazione duratura, temendo un impatto negativo sulla città.

La situazione dello stadio di Vallecas e le motivazioni della decisione

La Comunità di Madrid ha deciso di intervenire sullo stadio di Vallecas dopo un’auditoria che ha rilevato gravi problemi di sicurezza, manutenzione e salubrità. Questi difetti hanno reso impossibile garantire la sicurezza degli spettatori, dei lavoratori e dei giocatori. Per questo motivo, la concessione dello stadio al Rayo è stata sospesa cautelarmente, e sono state avviate opere di urgente riparazione che potrebbero durare mesi. Il club, costretto a lasciare il suo stadio, cerca un’alternativa per giocare come locale.

Butarque come opzione temporanea, ma non definitiva

Lo stadio di Butarque, che ha ospitato un incontro del Rayo la scorsa stagione, appare come una delle opzioni più logiche per il club. Tuttavia, l’alcalde di Leganés ha espresso la sua posizione, sottolineando che l’utilizzo dello stadio non dovrebbe diventare una soluzione permanente. Recuenco ha spiegato che ogni incontro genera costi aggiuntivi per la sicurezza, la vigilanza e la gestione del traffico, che potrebbero finire per pesare sui residenti. Inoltre, l’alternanza tra partite del Rayo e del CD Leganés potrebbe creare un carico continuo per la città.

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La soluzione temporanea non può diventare definitiva. L’alcalde ha chiarito che, sebbene esista una volontà di collaborazione, il municipio non intende permettere che Butarque diventi la sede fissa del club. La postura municipale si basa su un equilibrio tra solidarietà e responsabilità verso la comunità. Il club, pur non dando per scontato che il primo incontro di campionato si giochi lontano da Vallecas, dovrà trovare una soluzione alternativa per il futuro. La situazione del Rayo rimane in bilico, con il club che cerca una soluzione temporanea per giocare come locale. La decisione del governo regionale ha messo in evidenza le criticità dello stadio di Vallecas, ma ha anche aperto la porta a nuove opportunità per il club. La prossima stagione sarà cruciale per il Rayo, che dovrà trovare un equilibrio tra necessità e disponibilità delle strutture disponibili.

La collaborazione tra enti locali e club è necessaria ma limitata. L’alcalde ha espresso la sua disponibilità a supportare il club in situazioni eccezionali, ma ha chiarito che non è intenzione del municipio permettere una collaborazione a lungo termine. La postura municipale si basa su un equilibrio tra solidarietà e responsabilità verso la comunità. Il club, pur non dando per scontato che il primo incontro di campionato si giochi lontano da Vallecas, dovrà trovare una soluzione alternativa per il futuro.

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