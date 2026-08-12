Nadia Battocletti in palestra con una dieta a base di carne di struzzo per migliorare la ferritina dopo un campionato difficile

Nadia Battocletti, campionessa d’Europa sui 5000 metri e titolare del titolo difeso con successo, ha affrontato un problema di ferritina bassa dopo le difficoltà riscontrate al Golden Gala. La fuoriclasse trentina, in seguito a una serie di accertamenti, ha adottato una dieta speciale a base di carne di struzzo per migliorare il suo apporto di ferro. Il problema, che ha causato stanchezza e spossatezza, è stato risolto grazie a un ritiro in altura e a un piano alimentare mirato. Il 12 agosto 2026, il ritorno da campionessa è stato accompagnato da un impegno costante e da un gruppo di lavoro di alto livello, composto da papà Giuliano e professionisti esperti.

La ferritina e la dieta speciale

La ferritina è una proteina che immagazzina il ferro all’interno delle cellule e lo rilascia quando il corpo ne ha bisogno. Un valore basso indica una scarsità di ferritina, che può causare stanchezza e spossatezza, non permettendo al corpo di apportare correttamente ossigeno ai muscoli. Nadia Battocletti, dopo un’uscita non soddisfacente al Golden Gala, ha scoperto di avere un livello di ferritina insufficiente. Per risolvere il problema, ha adottato una dieta speciale che include la carne di struzzo, un alimento ricco di ferro e con un profilo nutrizionale ottimale.

Carne di struzzo: un alimento perfetto per la dieta atletica

La carne di struzzo è ricca di mioglobina, il che spiega il suo colore rosso, ma il suo profilo nutrizionale è estremamente positivo. Contiene 21 grammi di proteine per 100 grammi, con solo 0,9 grammi di grassi, e presenta un alto contenuto di ferro, con 3,7 milligrammi per 100 grammi. La sua alta digeribilità e la bassa quantità di grassi la rendono particolarmente adatta per un’alimentazione mirata a migliorare la ferritina. La scelta di questa carne è stata fatta in collaborazione con esperti e rappresenta un passo importante per il recupero di Nadia Battocletti.

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Il gruppo di lavoro che accompagna Nadia Battocletti, composto da papà Giuliano e professionisti esperti, ha svolto un ruolo cruciale nel supporto al suo recupero. Il ritiro in altura, presso il Rifugio Campolongo a 1.550 metri s.l.m., ha contribuito a migliorare la sua condizione fisica e a ripristinare i valori di ferritina. Il 14 agosto 2026, Nadia si prepara a cercare la doppietta ai campionati europei, con un impegno che dimostra la sua determinazione e la professionalità del suo team.

La dieta speciale di Nadia Battocletti è un esempio di come l’alimentazione mirata possa supportare la performance atletica. La scelta della carne di struzzo non è casuale, ma parte di un piano studiato per risolvere un problema specifico. Il recupero di Nadia è stato possibile grazie a un team esperto e a un impegno costante. Il successo di Nadia Battocletti non è solo il risultato delle sue capacità atletiche, ma anche del lavoro di un team che ha adottato strategie innovative per affrontare le sfide del campionato. La sua dieta speciale, basata su alimenti come la carne di struzzo, rappresenta un esempio di come l’alimentazione mirata possa contribuire al recupero e al successo in un’atleta di alto livello.