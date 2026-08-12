Elena Buenavida si trasferisce nella WNBA

Elena Buenavida, giocatrice del Valencia Basket, si trasferisce nella WNBA con un contratto di sviluppo

Elena Buenavida, esterna del Valencia Basket, ha firmato un contratto di sviluppo con la Minnesota Lynx, attuale leader della WNBA. L’annuncio è stato reso noto il 12 agosto 2026, poco prima del Mondiale di Berlino che la squadra spagnola dovrà affrontare dal 4 al 13 settembre. La giocatrice, in fase di preparazione con la nazionale, si unisce a una squadra che si pone come uno dei principali contendenti per la vittoria della stagione. Con questa mossa, Buenavida si allontana da alcuni amichevoli della selezione spagnola, tra cui quelli del 15, 21, 23, 29 e 30 agosto.

Un passo verso la WNBA

Il contratto di sviluppo permette a Minnesota Lynx di includere due giocatrici nel loro roster senza influire sul loro limite salariale, ma con la limitazione di un massimo di 12 partite nella fase regolare. Buenavida, che si trova in questo momento in concentrato con la squadra nazionale, dovrà tornare in nazionale dopo il match del 25 agosto, anche se potrebbe negoziare di giocare anche contro Atlanta. La sua partecipazione alla WNBA rappresenta un passo importante per il suo futuro professionale, soprattutto considerando che questa stagione è stata fondamentale per il successo del Valencia Basket, che ha vinto il doppio: la Liga e la Copa de la Reina.

La presenza spagnola nella WNBA

Non è l’unica giocatrice spagnola in WNBA: al momento sono sette le rappresentanti del nostro paese, tra cui Awa Fam, Marta Suárez, María Conde e Megan Gustafson. Tra le altre, Alicia Flórez e Raquel Carrera, entrambe con contratti con il Valencia Basket, giocano rispettivamente per Washington Mystics e New York Liberty. Questo dimostra come la presenza spagnola nella WNBA sia in crescita, con un numero sempre maggiore di giocatrici che si trasferiscono negli Stati Uniti per sviluppare la loro carriera.

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La decisione di Elena Buenavida di unirsi alla Minnesota Lynx rappresenta un’opportunità per crescere a livello internazionale, ma anche un sacrificio per la sua partecipazione alla selezione nazionale. Il contratto di sviluppo, inoltre, offre una via di accesso alla WNBA per giocatrici che non hanno ancora la possibilità di debuttare in una squadra di serie A. Con questa mossa, Buenavida si pone come una delle nuove stelle del basket femminile internazionale, pronta a sfidare le migliori del mondo. Il contratto di sviluppo apre nuove porte per la giocatrice. La sua partecipazione alla WNBA potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera, permettendole di confrontarsi con le migliori del mondo. La sua decisione ha un impatto sulla squadra nazionale. Con la sua assenza in alcuni amichevoli, la selezione spagnola dovrà trovare alternative per mantenere il livello di competitività.

Contratto di sviluppo con Minnesota Lynx

Partecipazione alla WNBA 2026

Presenza in squadra spagnola per il Mondiale di Berlino

Il futuro di Elena Buenavida sembra promettente, con un’esperienza in WNBA che potrebbe aprire le porte a nuove opportunità a livello internazionale. La sua decisione di unirsi alla Minnesota Lynx rappresenta un passo importante per il suo percorso di carriera, anche se richiede un sacrificio in termini di partecipazione alla squadra nazionale. Con la sua determinazione e la sua capacità di giocare in squadra, la giocatrice si prepara a affrontare una nuova sfida, in un ambiente competitivo e di alto livello.