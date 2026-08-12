Hallan 86 kilos di marijuana in un autobus che trasportava il São Paulo in Bolivia

Autobus con 86 kg di marijuana trovato in Bolivia, tre persone arrestate

Il 12 agosto 2026, in Bolivia, un autobus destinato al club brasiliano São Paulo è stato trovato con 86,5 chili di marijuana nascosti all’interno. L’incidente ha scatenato un dibattito su responsabilità e legalità, con il giocatore Memphis Depay che ha minacciato azioni legali contro il club per un comportamento inaccettabile. L’episodio ha coinvolto la polizia boliviana e ha messo in luce tensioni tra il club e il giocatore.

Un caso di droga in un autobus per il São Paulo

L’incidente si è verificato durante un trasferimento logistico per il match di Copa Sudamericana contro il Bolívar. L’autobus, contratto da Buses Cosmos, era destinato a trasportare la squadra in Bolivia. La polizia ha scoperto la droga durante un controllo in una zona cocalera di Cochabamba. La sostanza, distribuita in quattro sacchi, è risultata positiva per la marijuana dopo analisi chimiche. Tre persone sono state arrestate per ulteriori indagini. La società ha attribuito la responsabilità ai conducenti del veicolo, sottolineando che il caso era già stato chiarito dalle autorità.

Buses Cosmos ha fornito un’unità sostitutiva per completare i traslados senza ulteriori problemi. L’episodio ha avuto un impatto minimo sul plantel, poiché i giocatori non hanno mai utilizzato l’autobus né hanno avuto contatto con le persone coinvolte. L’incidente si è verificato durante un piano logistico per minimizzare l’impatto dell’altitudine di La Paz, progettato dal tecnico Dorival Júnior, ex allenatore della nazionale brasiliana.

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Un conflitto tra club e giocatore

La decisione del Corinthians di non rinnovare il contratto di Depay è stata presentata come una scelta unilaterale per motivi di sostenibilità finanziaria. Tuttavia, Depay ha sostenuto che esisteva un accordo già in atto, violato da parte del club. Ha minacciato azioni legali per un comportamento inaccettabile, mettendo in discussione la decisione del club. La sua reazione ha reso il tema un conflitto aperto, con due versioni contrastanti. Il giocatore ha espresso la sua frustrazione e ha annunciato di parlare pubblicamente nei prossimi giorni, fornendo ulteriori dettagli.

Depay ha sostenuto che la rinuncia al contratto era già stata concordata con il presidente del club, nonché con i dipartimenti sportivo, legale e finanziario. Ha affermato di non aver cercato questa situazione e di aver rispettato il club durante tutto il processo. Ha espresso la sua delusione e ha detto di sentirsi tradito da parte di alcuni membri della direzione. La situazione potrebbe evolvere in un dibattito più ampio, con la rueda de prensa del presidente Osmar Stabile come prossimo passo.

La questione ha suscitato reazioni forti in Brasile, con molti interpretando le parole di Depay come una minaccia di azioni legali. Il club, invece, ha insistito sulla sua versione, sostenendo che la decisione era basata esclusivamente su motivi economici. La situazione si complica ulteriormente con la presenza di due versioni contrastanti, che potrebbero portare a ulteriori tensioni. L’episodio ha messo in luce le complessità delle relazioni tra club e giocatori, nonché le conseguenze di decisioni economiche su contesti sportivi.