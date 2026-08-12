Jorge Vilda cerca un altro successo storico con la squadra marocchina

Selezione marocchina in semifinali di Copa África, Jorge Vilda in campo con la squadra

Jorge Vilda, tecnico spagnolo in carica con la squadra marocchina, si appresta a vivere un momento cruciale della sua carriera. Oggi, il tecnico ha la possibilità di scrivere un altro capitolo della sua storia, portando la squadra marocchina alle semifinali della Copa África. Il match si terrà a Rabat, la capitale del Marocco, di fronte a un pubblico numeroso e atteso. La squadra, che ha già vinto tre partite e pareggiato una in questa edizione, cerca di ripetere il successo del passato, quando ha sconfitto Nigeria in un match di grande tensione.

Un passato di successi e un futuro da seguire

Jorge Vilda, che ha portato la squadra spagnola a vincere il mondiale femminile per la prima volta nella storia del paese, ha già fatto parlare di sé con la squadra marocchina. Dopo aver vinto in quarti di finale contro Sud Africa, Vilda ha guidato la squadra alla qualificazione al Mondiale 2027. Il tecnico, in carica dal 2023, ha firmato un contratto fino al 2027, e il suo futuro potrebbe dipendere da questa edizione della Copa África. La squadra marocchina ha vinto tre partite e pareggiato una in questa edizione della Copa África. Il pubblico locale, presente in gran numero, spera in un ulteriore successo, che potrebbe segnare un momento importante per il calcio femminile marocchino. Vilda, con la sua esperienza e la sua capacità di guidare squadre, cerca di portare la squadra a un altro livello, in un contesto internazionale sempre più competitivo.

Un confronto con Camerún e un passato con Nigeria

La squadra marocchina affronta oggi Camerún, una squadra che ha eliminato Nigeria in quarti di finale per penalti. Questo match rappresenta una sorta di reválida per il Marocco, visto che la precedente finale della Copa África femminile fu tra Marocco e Nigeria. Il match tra Marocco e Nigeria si è svolto lo scorso anno a Rabat, dove Nigeria ha rimontato un 0-2 per vincere 3-2. Ora, con la squadra marocchina in semifinali, Vilda cerca di ripetere il successo e di portare la squadra a un altro traguardo storico.

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Vilda ha firmato un contratto fino al 2027, e il suo futuro potrebbe dipendere da questa edizione. Il calcio femminile, sempre più presente a livello internazionale, guarda con attenzione a questa sfida, che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti per il Marocco e per il tecnico Vilda. Con la semifinale in programma, il tecnico spagnolo si appresta a vivere un momento che potrebbe essere definito storico.

Jorge Vilda ha portato la squadra spagnola a vincere il mondiale femminile per la prima volta.

Il match tra Marocco e Nigeria si è svolto lo scorso anno a Rabat, con una vittoria di Nigeria per 3-2.