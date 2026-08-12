Llopis e Martínez non raggiungono la finale dei 110 m valli al Europeo

Atleti spagnoli non raggiungono la finale dei 110 m valli al Europeo di Birmingham

Due atleti spagnoli, Quique Llopis e Asier Martínez, hanno fallito la finale dei 110 metri valli al Europeo di Birmingham, nonostante le aspettative. Llopis, originario della Navarra, ha concluso la sua semifinale al quarto posto con un tempo di 13.45 secondi, mentre Martínez, del Valencia, ha terminato al terzo posto ma con un tempo peggiore, 13.47 secondi. Entrambi hanno perso l’opportunità di competere per la medaglia, nonostante le loro prestazioni durante la stagione.

Difficoltà fisiche e psicologiche

Llopis ha rivelato di aver affrontato problemi fisici durante la preparazione, con un problema nervoso nella zona lombare che si irradiava ai muscoli ischiocrurali. Questo ha richiesto un periodo di riduzione della carica, con un allenamento limitato per alcune settimane. “Tuvimos que estar unas semanas con menos carga”, ha spiegato. Nonostante un periodo di allenamento più intenso dopo il Campeonato de España, Llopis ha avuto difficoltà a riprendere il livello di forma necessario per la competizione.

La frustrazione ha avuto un impatto significativo, tanto che Llopis ha passato per TVE e la zona mixta senza parlare con nessuno. Martínez, pur non essendo riuscito a superare le semifinali, ha espresso la sua delusione, dicendo: “No sé qué ha podido pasar pero no me he sentido reactivo”. Entrambi hanno espresso la mancanza di una spinta finale, che ha portato a un risultato non all’altezza delle loro aspettative.

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Un’annata non esaltante ma con possibilità

Nonostante un’annata non esaltante, Llopis e Martínez avevano le possibilità di competere per una medaglia. Llopis, vincitore della medaglia d’argento ai mondiali dei 60 m valli, aveva le aspettative elevate dopo aver migliorato la sua marca personale. Martínez, campione europeo e bronzo mondiale, aveva l’opportunità di riscattare il successo del 2022. Tuttavia, i risultati non sono arrivati, e i tifosi si sono chiesti cosa fosse successo. Entrambi hanno espresso la mancanza di una reazione finale, con Llopis che ha sottolineato la mancanza di “chispa” e Martínez che ha riconosciuto la difficoltà a trovare la giusta reazione. “No sé si han sido los nervios, la tensión o la falta de chispa…”, ha detto Martínez, cercando di trovare una spiegazione per la loro performance.

Le regole del torneo hanno limitato le possibilità di entrambi. Solo i primi di ogni semifinale hanno avuto accesso alla finale, e i due tempi di ripescaggio sono stati assegnati alle terze e ultime corse. Llopis e Martínez non hanno potuto sfruttare queste opportunità, rimanendo fuori dalla finale. “No tenemos una explicación para lo que nos ha sucedido a Quique y a mí”, ha detto Martínez, esprimendo la delusione per il risultato. Nonostante la delusione, entrambi hanno espresso la volontà di migliorare e di tornare più forti in futuro. Llopis ha sottolineato l’importanza di un allenamento regolare e di una preparazione adeguata, mentre Martínez ha riconosciuto la necessità di trovare una motivazione più forte per le prossime competizioni. La stagione non è finita, e entrambi sperano di poter riprendersi e raggiungere nuovi traguardi.