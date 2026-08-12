Russell Westbrook annuncia la sua ritirata a 37 anni dopo una carriera nella NBA

Una carriera lunga e intensa

Russell Westbrook, uno dei migliori giocatori della NBA, ha annunciato la sua ritirata a 37 anni, dopo una carriera che ha visto il suo nome associato a record e prestazioni eccezionali. Il giocatore, originario di Long Beach in California, ha iniziato la sua avventura nella NBA nel 2008 con i Oklahoma City Thunder, dove è stato scelto al quarto posto assoluto. Nel 2017 ha vinto il titolo di MVP della NBA, un riconoscimento che ha segnato un punto di massima gloria nella sua carriera.

Un viaggio attraverso le squadre

Dopo aver iniziato con i Thunder, Westbrook ha giocato per diverse squadre, tra cui i Houston Rockets, i Washington Wizards, i Los Angeles Lakers, i Los Angeles Clippers, i Denver Nuggets e i Sacramento Kings. La sua ultima stagione nella NBA è stata con i Kings, la settima squadra della sua carriera. Nonostante un trasferimento a metà stagione verso i Utah Jazz nel 2023, non ha mai giocato con i Jazz. La sua carriera è un esempio di perseveranza e passione.

Con un’esperienza unica e un legame profondo con la NBA, Russell Westbrook ha lasciato un’eredità che continuerà a essere celebrata. La sua decisione di ritirarsi non è stata una sorpresa, ma un passo naturale dopo anni di dedizione e lavoro.

Un addio con emozione.

In un post su X, Westbrook ha espresso le sue emozioni, scrivendo: “A volte nemmeno sai che hai visto il finale… Teni che essere lì, e ora è finita”. La frase, semplice ma profonda, ha suscitato reazioni emotive tra i fan e i compagni di squadra. La sua decisione di ritirarsi a 37 anni rappresenta un momento di chiusura per una carriera che ha visto crescere, evolversi e raggiungere traguardi senza precedenti.

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La sua carriera nella NBA ha visto Westbrook vincere diversi titoli e stabilire record, tra cui il record di triple-dobbi. La sua passione per il basket è stata costante, anche quando ha dovuto affrontare sfide e cambi di squadra. La sua decisione di ritirarsi non è stata una sorpresa, ma un passo naturale dopo anni di dedizione e lavoro. La sua ultima stagione è stata con i Sacramento Kings, la settima squadra della sua carriera. La sua carriera ha iniziato nel 2008 con i Oklahoma City Thunder, dove è stato scelto al quarto posto assoluto. La sua carriera ha visto diversi cambi di squadra, ma sempre con una passione inalterata per il basket.

La sua decisione di ritirarsi a 37 anni rappresenta un momento di chiusura per una carriera che ha visto crescere, evolversi e raggiungere traguardi senza precedenti. La sua passione per il basket è stata costante, anche quando ha dovuto affrontare sfide e cambi di squadra. La sua decisione di ritirarsi non è stata una sorpresa, ma un passo naturale dopo anni di dedizione e lavoro.