Real Madrid si prepara a giocare a A Coruña tra eclipse e storia

Real Madrid e Deportivo Coruña si preparano a giocare a A Coruña con l’eclipse nel cielo

Un evento unico tra sport e natura

A Coruña si prepara a vivere un momento straordinario, in cui il calcio si unirà al cielo. Il Real Madrid affronterà il Deportivo de la Coruña nel Trofeo Teresa Herrera, un evento che si svolgerà in un giorno speciale: il 12 agosto 2026, la città sarà teatro dell’ultimo eclipse totale di sole visibile in Spagna in oltre un secolo. La partita, in programma alle 20:28, avrà luogo poco dopo l’evento astronomico, che si terrà a circa mezz’ora di distanza.

Il cielo e il campo si contendono la scena

La città amanece abarrotata e in plena efervescenza. A la marea de turistas astronómicos se suma una huelga hostelera que arrancará hoy mismo, con inicio previsto en el propio hotel donde se concentra el Madrid horas antes del choque. In medio de ese hervidero, el conjunto blanco regresa a Riazor casi nueve años después —su última visita al coliseo herculino data del 20 de agosto de 2017, en un 0-3 liguero— , un reencuentro largamente esperado por una afición que no veía al Madrid por allí desde entonces.

Un ritorno dopo quasi una decade

La sfida tra Real Madrid e Deportivo de la Coruña è un ritorno dopo quasi una decade. L’ultima volta che i blancos si presentarono a Riazor fu il 20 agosto 2017, quando vinsero 0-3. Questa volta, però, il contesto è diverso: il club di Madrid, guidato da José Mourinho, torna a giocare in un’arena che ha visto crescere tanti giocatori e che oggi è un simbolo di tradizione e passione. Il Teresa Herrera, uno dei più antichi tornei estivi in Spagna, vede il Real Madrid tornare dopo un lungo periodo di assenza, un reperimento che ha suscitato grande attesa tra i tifosi.

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Un’occasione per il futuro

Il Teresa Herrera, decano di los torneos veraniegos españoles, fundado en 1946, vuelve a reunir a los dos clubes que más ‘Torres de Hércules’ atesoran en sus vitrinas: las 26 del Deportivo y las 9 del Real Madrid, segundo club con más participaciones, partidos y títulos en la historia del torneo. La última vez que el conjunto blanco lo disputó fue en 2013, cuando goleó 0-4 con un doblete de Kaká y tantos de Morata y Casemiro. Trece años después, Mourinho toma el relevo de aquel Ancelotti en un torneo cargado de nostalgia.

La squadra di Mourinho, in vista della stagione 2026-27, ha scelto di non portare con sé alcuni dei giocatori più recenti, come Mbappé, Konaté o Cucurella, che necessitano di ulteriore rodaggio. Al loro posto, il tecnico ha optato per una squadra più giovane, composta da canteranos pronti a dare il loro contributo. Ciria, Mario Rivas e compagnia sono i protagonisti di questa pretemporada, e si aspettano di mostrare le loro qualità in un contesto di grande visibilità. Tra i giocatori più attesi, ci sono Vinicius, Endrick e Bernardo Silva, che hanno già lasciato un’impressione positiva in precedenti gare.

Il Madrid, in definitiva, chiude in Riazor la penúltima estación de su puesta a punto antes de recibir al Espanyol en el estreno liguero. Será una noche distinta, con el firmamento robando parte del protagonismo, pero también una oportunidad para que Mourinho siga engrasando su proyecto y para que A Coruña, entre eclipse y fútbol, se reencuentre con un viejo conocido al que llevaba casi una década sin ver.