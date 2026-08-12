PSG a vueltas con la porta un anno dopo l’Expediente Donnarumma

Il PSG cerca un portiere dopo l’addio di Donnarumma, con nuove possibilità e nomi in lontananza

Il Paris Saint-Germain, un anno dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma, continua a cercare un sostituto per la porta. La situazione non è stabile, con nomi come Lucas Chevalier, Matvéi Safonov e Zion Suzuki che circolano costantemente. Donnarumma, considerato uno dei migliori portieri al mondo, ha lasciato il club per unirsi al Manchester City, in un trasferimento che ha visto il pagamento di 30 milioni di euro. La sua partenza ha lasciato un vuoto difficile da colmare, nonostante le dichiarazioni di Luis Enrique, tecnico del club, che ha sottolineato la necessità di un portiere con caratteristiche diverse.

Un anno dopo l’Expediente Donnarumma

Il 2026 segna il primo anno dall’addio di Donnarumma, un evento che ha scosso il calcio internazionale. Il portiere, considerato uno dei migliori al mondo, ha lasciato il PSG per unirsi al Manchester City, in un trasferimento che ha visto il pagamento di 30 milioni di euro. La sua partenza ha lasciato un vuoto che il club francese ha cercato di colmare con diverse opzioni, ma la situazione non è ancora risolta. Luis Enrique, che ha guidato il club durante la sua stagione, ha espresso la sua soddisfazione per il comportamento di Chevalier, ma ha anche chiarito che il club ha bisogno di un portiere con caratteristiche specifiche.

Le mosse del PSG nella porta

Il PSG ha provato diverse soluzioni per trovare un sostituto di Donnarumma, ma la situazione non è stata semplice. Lucas Chevalier, acquistato a 40 milioni di euro, ha avuto un’esperienza complessa, con un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo e un calo di prestazioni che ha portato a un cambio di ruolo. Matvéi Safonov, invece, ha mostrato una buona capacità in alcune partite, ma non ha ancora convinto del tutto. Il club ha anche valutato l’ipotesi di mandare in prestito Zion Suzuki, portiere del Parma, che ha avuto un’ottima stagione nel Mondiale. La Juve è stata una delle opzioni considerate, ma il club francese preferisce mantenere il controllo su eventuali trattative.

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La situazione nella porta del PSG rimane un tema di interesse per il mercato, con nomi che continuano a circolare e decisioni che potrebbero influenzare la stagione futura. Il club, però, non sembra voler prendere decisioni di fretta, cercando di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze tecniche e tattiche del team. La ricerca di un portiere di qualità rimane un obiettivo prioritario per il club, che cerca di ricostruire la sua forza in una posizione chiave.

Il PSG valuta l’ipotesi di mandare in prestito Zion Suzuki. Il portiere del Parma ha avuto un’ottima stagione nel Mondiale, con una parata decisiva contro Vinicius. Il club francese, però, preferisce mantenere il controllo su eventuali trattative. La Juve è stata una delle opzioni considerate, ma il club preferisce non perdere il controllo su un possibile acquisto. Nonostante le incertezze, il PSG continua a muoversi con determinazione, cercando di trovare una soluzione che possa garantire stabilità e successo. La porta, purtroppo, non è un settore in cui il club può permettersi errori, e la ricerca di un portiere di livello è una sfida che richiede tempo e attenzione. La situazione, però, non è ancora conclusa, e le mosse del club potrebbero ancora cambiare nel corso della prossima stagione.

Donnarumma ha lasciato il PSG per unirsi al Manchester City

Luis Enrique ha espresso la sua soddisfazione per il comportamento di Chevalier

Il PSG valuta l’ipotesi di mandare in prestito Zion Suzuki

La ricerca di un portiere di qualità rimane un tema centrale per il PSG, un club che non può permettersi di sbagliare in una posizione così cruciale. La situazione, tuttavia, non è ancora risolta, e le decisioni del club potrebbero ancora evolversi nel corso della prossima stagione. Il mercato, come sempre, è in movimento, e il PSG è pronto a prendere le mosse per trovare una soluzione che possa soddisfare le sue esigenze.