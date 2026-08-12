La Vuelta a Colombia affronta una delle sfide più dure del ciclismo in un Paese in lutto

Ciclisti in salita su una strada montana in Colombia, con un paesaggio di montagne e nuvole, mentre il Paese si riprende da un terremoto

Una sfida estrema in un contesto di dolore

La Vuelta a Colombia si prepara a vivere una delle sue sfide più estreme, con una quinta etapa che si svolgerà in un contesto di dolore e incertezza. Dopo il terremoto del 10 agosto, che ha causato centinaia di vittime e dispersi, il ciclismo si trova a correre in un Paese in lutto, ma non si ferma. La quinta tappa, che porterà i ciclisti fino a 4.138 metri di altitudine, rappresenta un test fisico e psicologico senza precedenti.

La resistenza si misura in un ambiente estremo

A misura che i ciclisti salgono, la pressione parziale dell’ossigeno diminuisce, un fattore che influisce direttamente sul loro rendimento. Questo aspetto rende l’etapa non solo fisicamente estenuante, ma anche mentalmente impegnativa. I corridori dovranno affrontare una prova in cui ogni pedalata si scontra con la mancanza di ossigeno, un elemento che non è mai stato così presente in una competizione professionistica.

Un’etapa che sfida i limiti della resistenza

La quinta tappa della Vuelta a Colombia si svolgerà tra le montagne del Paese, con un percorso che si estende per 164,7 chilometri. La parte più impegnativa è l’ascensione di 88 chilometri, con una pendenza media del 4,3%, che porterà i ciclisti a salire fino a 4.138 metri. Questo numero, pur sembrando astratto, rappresenta un’altitudine senza precedenti per il ciclismo professionistico. La durata e l’altitudine sono un’unica sfida

La durata dell’ascensione e l’altitudine della meta rendono l’etapa unica nel ciclismo professionistico. I ciclisti dovranno affrontare quasi 90 chilometri di salita, con un’altitudine che supera i 4.000 metri. Questo crea un contesto in cui ogni pedalata è un’azione di resistenza, con un impatto fisico e psicologico senza precedenti.

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La Vuelta non si svolge in un vuoto. Il Paese è in lutto per il terremoto, e la tappa di oggi avrà un contesto inevitabile. Prima della quarta etapa, la squadra ha osservato un minuto di silenzio per le vittime, un gesto di solidarietà che riflette l’impatto del disastro. Mentre i ciclisti affrontano la montagna, milioni di colombiani si occupano delle conseguenze del terremoto, con centri di soccorso che continuano a operare in zone colpite.

La Colombia ha una tradizione ciclistica radicata nelle sue montagne. L’Alto El Sifón, con la sua altitudine e la sua lunghezza, rappresenta un simbolo di resistenza e di sfida. Nonostante le sue caratteristiche simili a quelle di altre montagne famose come il Mortirolo o l’Angliru, l’Alto El Sifón è un’esperienza unica, con una combinazione di durata e altitudine che non ha precedenti in Europa. La tappa di oggi sarà un’immagine che unisce il dolore del Paese con la forza del ciclismo. I corridori, pur affrontando un’etapa estremamente difficile, correranno in un contesto di solidarietà e resilienza. La Vuelta a Colombia non è solo una competizione, ma un momento in cui lo sport si unisce al dolore, e la montagna diventa un simbolo di speranza. —