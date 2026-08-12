Messi apre la porta alla fine dopo la morte del padre

Messi scrive una lettera dopo la morte del padre, esprimendo dubbi sulla sua carriera

Un momento di riflessione dopo la scomparsa del padre

Dopo la morte di Jorge Messi, padre del campione argentino, Lionel Messi ha espresso dubbi sulla sua continuità nel calcio. La sua ultima pubblicazione, condivisa dopo la finale del Mondiale, ha lasciato aperto il futuro del calciatore. Messi ha riconosciuto di non sapere come affrontare la mancanza del padre, che lo ha accompagnato fin da quando ha iniziato la sua carriera.

Le parole di Messi hanno introdotto per la prima volta la possibilità di un addio al calcio.

Nella lettera, il giocatore ha ammesso di non essere più sicuro di continuare a giocare, soprattutto dopo aver visto il padre soffrire durante la competizione. Messi ha ricordato come il padre lo avesse spinto a partecipare al Mondiale, ma purtroppo non è riuscito a vivere l’ultimo momento importante della sua vita.

Un legame profondo e un dolore condiviso

Messi ha espresso un forte senso di perdita, sottolineando che il padre era stato il suo principale sostegno fin dall’inizio. La frase più significativa della lettera è stata quella in cui ha detto: “Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, riferendosi al fatto che non hanno potuto vivere insieme alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. La scomparsa del padre ha messo in discussione il senso della sua carriera.

Messi ha anche ricordato l’impegno fisico durante il Mondiale, ammettendo di non aver potuto sentire bene le sue gambe e di non aver avuto la forza necessaria per continuare. Questi elementi hanno contribuito a farlo riflettere su quanto tempo ancora potrebbe dedicare al calcio.

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Messi, pur rimanendo legato al calcio, ha aperto la porta a un futuro non certo. La sua carriera, che ha visto tanti successi, potrebbe ora entrare in una fase di chiusura, guidata da un dolore profondo e da una riflessione sincera. La perdita del padre, che era stato il suo principale sostegno, sembra averlo spinto a domandarsi se il proseguire nel calcio abbia ancora un senso.

La sua carriera, a 39 anni, si trova al termine di un’era.

Messi ha anche espresso la sua frustrazione per non aver potuto vivere insieme al padre alcuni dei momenti più importanti della sua vita. Questi sentimenti, uniti al dolore per la scomparsa, hanno reso la sua ultima pubblicazione un momento di riflessione profondo e sincero. La lettera di Messi è stata accompagnata da un forte senso di dolore e di domande non risolte. Il calciatore ha chiesto: “¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?” riferendosi al padre, che non è riuscito a vivere la finale del Mondiale. Queste parole hanno lasciato un’impronta emotiva, che ha reso la sua pubblicazione un momento di condivisione e di ricordo.