Fenerbahçe acquisisce Lukaku, il ‘socio de lujo’ per Asensio. Il belga firma per sei milioni di euro

Un colpo di mercato di alto livello

Fenerbahçe ha ufficializzato l’acquisto di Romelu Lukaku, il quale si trasferisce in Turchia per sei milioni di euro. Il belga lascia Napoli dopo due anni, durante i quali ha giocato un ruolo chiave nella conquista del ‘Scudetto’ 2024-25. La sua firma arriva in un momento cruciale per la squadra, che punta a riconquistare la SüperLig dopo 12 anni senza vittoria.

Un’operazione in vista della Champions

Lukaku, noto per la sua capacità di segnare e assistere, arriverà in forma il più presto possibile per permettere a Fenerbahçe di iniziare la SüperLig e affrontare la prossima ronda della Champions contro il Lyon. Il club ha già acquistato giocatori come Aké, Greenwood e Muriqi, ma il trasferimento di Lukaku rappresenta un ulteriore passo avanti per rafforzare la squadra.

Il belga ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo al club, dicendo: “Sinceramente, abbiamo un team fantastico e sono molto felice di far parte di un gruppo così forte”. La sua decisione è arrivata dopo che non si era presentato alla pretemporata con il Napoli, dopo aver trascorso le vacanze post Mondiale. Questo ha reso più urgente l’acquisto per Fenerbahçe, che ha presentato diverse offerte prima di raggiungere un accordo.

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Il trasferimento di Lukaku non è l’unico colpo di mercato in vista. Il club ha anche speculato su un possibile arrivo di Darwin a Trabzonspor, mentre Besiktas ha iniziato negoziati con Vlahovic per un trasferimento come agente libero. La squadra turca, però, non si ferma qui: il mercato è aperto e Fenerbahçe è pronto a fare ulteriori mosse per rafforzare la sua posizione in Europa.

Con Lukaku, Fenerbahçe ha un’alternativa solida per la punta di attacco, in grado di supportare Marco Asensio. Il belga, inoltre, potrebbe anche competere con Osimhen, il quale ha lasciato Napoli per unirsi a Galatasaray. La squadra turca, con il suo mix di talenti, punta a tornare a vincere e a competere a livello internazionale, con la Champions come obiettivo principale.

Lukaku lascia Napoli dopo due anni di successi

Il trasferimento è stato concluso per sei milioni di euro

Fenerbahçe punta a riconquistare la SüperLig

Il club turco, con il suo piano di rafforzamento, sembra essere sulla strada giusta per tornare a competere a livello europeo. Con Lukaku, Fenerbahçe ha un’arma di qualità in più, pronta a dare il suo contributo in campo. Il mercato non è finito, ma il club ha già messo le basi per un futuro di successi.