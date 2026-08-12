Nobel Mendy, il trasferimento più costoso della storia del Rayo Vallecano

Nobel Mendy, centrocampista senegalese, firma con il Hull City in Premier League dopo un trasferimento record

Un record per il Rayo Vallecano

Nobel Mendy ha completato il suo trasferimento al Hull City, un accordo che ha superato il record di vendita della storia del Rayo Vallecano. Il centrocampista senegalese, arrivato in prestito la scorsa stagione, ha lasciato il club madrileño per un importo di 25 milioni di euro più una clausola del 12,5% su una futura vendita. Questo accordo ha reso Mendy il calciatore più costoso mai ceduto dal club.

Il trasferimento ha segnato un momento cruciale per il Rayo, che ha visto andare via anche Pep Chavarría, trasferitosi al Chelsea. La decisione di vendere Mendy è stata presa dopo un contratto che includeva un’opzione di acquisto di 3,5 milioni di euro, che il club ha eseguito senza esitazioni. Con questa uscita, il Rayo si ritrova con solo cinque difensori a disposizione nella prima squadra.

Un passo verso la Premier League

Il Hull City, che ha recentemente completato il suo ottavo acquisto della stagione, ha investito un totale di 63,8 milioni di euro per i nuovi arrivi. Mendy, che ha giocato 28 partite e segnato due gol durante la sua stagione in prestito, si unisce a un gruppo di giocatori che include Lejeune, Kumbulla, Luiz Felipe, Vertrouwd e Pelayo Fernández. Il club inglese ha dimostrato una strategia di mercato ambiziosa, puntando su giocatori di alto livello per affrontare la Premier League. Il presidente del Hull City, Acun Ilicali, ha confermato che i trasferimenti continueranno, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva.

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Un futuro in Premier League

Nobel Mendy, che ha segnato un gol con il Rayo Vallecano, ha espresso soddisfazione per il suo nuovo destino. Il trasferimento rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di giocare in una competizione di alto livello. Il Hull City, che ha visto crescere il suo budget di mercato, si prepara a sfidare le squadre più forti del campionato. Il mercato inglese ha visto un incremento significativo degli investimenti, con il Hull City tra i club che hanno speso di più. Questo tipo di movimenti indica una tendenza a lungo termine, con club che cercano di rafforzare la loro posizione nel campionato.

Un’evoluzione del mercato

Il trasferimento di Mendy rappresenta un esempio di come il mercato del calcio si evolve, con club che non esitano a spendere cifre record per giocatori di alto livello. Il Rayo Vallecano, pur avendo perso un calciatore di grande valore, ha dimostrato di essere in grado di gestire le sue scelte di mercato in modo strategico. La decisione di vendere Mendy ha avuto un impatto significativo sul bilancio del club, ma ha anche aperto la porta a nuove opportunità. Il futuro del Rayo dipenderà da come si svilupperà la sua squadra, con l’obiettivo di rimanere competitivo nella Liga. —