Adrià Pericas vince la settima tappa e si avvicina alla vittoria nella Volta a Portugal

Adrià Pericas vince la settima tappa della Volta a Portugal, avvicinandosi al podio

Adrià Pericas, ciclista catalano del UAE Team Emirates, ha vinto la settima tappa della Volta a Portugal, avvicinandosi alla lotta per la vittoria finale. La vittoria, ottenuta con un tempo di tre ore, 48 minuti e 32 secondi, lo ha visto superare i principali concorrenti della classifica generale, tra cui il leader Alexis Guerin e il russo Artem Nych, entrambi del team Anicolor/Campicarn. La tappa, lunga 153 chilometri tra Vieira do Minho e Termas do Gerês, ha visto il giovane ciclista rimanere per gran parte del giorno nel gruppo di fuga, in un’edizione della Volta che ha visto per la prima volta l’ingresso nel territorio spagnolo dal 1995.

Una vittoria che lo porta in classifica

Adrià Pericas, 20 anni, si conferma una delle sorprese di questa 87ª edizione della Volta a Portugal. Con la vittoria di questa tappa, ha raggiunto il terzo posto nella classifica generale, a 1 minuto e 57 secondi dal leader Alexis Guerin. Il francese, che porta il giallo, ha mantenuto la sua posizione grazie al tempo uguale a Pericas, mentre Nych, vincitore delle ultime due edizioni, ha chiuso al terzo posto. Pericas, inoltre, ha guidato la categoria della gioventù, dimostrando una grande capacità di resistenza e di gestione della tappa.

La tappa che ha visto l’ingresso in territorio spagnolo

La settima tappa della Volta a Portugal ha rappresentato un momento storico per la competizione, visto che per la prima volta dal 1995 il percorso ha toccato il territorio spagnolo. La tappa, che ha visto i ciclisti attraversare parte del confine con l’Europa, ha reso la prova ancora più interessante e diversa. Pericas, con la sua vittoria, ha sfruttato al meglio questa particolarità, rimanendo in testa al gruppo di fuga e superando i principali avversari.

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La prossima tappa, la ottava, si svolgerà tra Melgaço e Fafe, con un percorso di 166,8 chilometri che terminerà con una salita. I ciclisti proseguiranno la loro avventura in un’edizione che ha visto la partecipazione di diversi talenti, tra cui Jokin Murguialday e David Domínguez, rispettivamente sesto e settimo nella classifica. Pericas, con la sua vittoria, si è posizionato come uno dei principali candidati per la vittoria finale, con un’ottima forma e una grande capacità di gestione delle tappe. La Volta a Portugal, che si svolge in un’area geografica ricca di paesaggi e sfide, continua a regalare momenti di eccellenza e di emozione. Pericas, con la sua vittoria, ha dimostrato di essere un ciclista in grado di competere a livello internazionale, e la sua prestazione potrebbe rivelarsi decisiva per il successo finale della sua squadra.

Adrià Pericas vince la settima tappa della Volta a Portugal.

La tappa ha visto l’ingresso in territorio spagnolo per la prima volta dal 1995.

Pericas si posiziona al terzo posto nella classifica generale.