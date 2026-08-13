Yhormar Hurtado, difensore del América de Cali, racconta il terrore del terremoto che ha colpito la Colombia

Yhormar Hurtado, difensore del América de Cali, ha raccontato i momenti di terrore vissuti durante il terremoto che ha colpito la Colombia il 13 agosto 2026. L’evento ha causato danni significativi in diverse regioni del paese, con un impatto particolare sulle comunità locali. Il giocatore, originario di Cali, ha rivelato come abbia dovuto prendere una decisione estrema per salvare la sua vita, saltando da un secondo piano per evitare che le strutture crollassero su di lui. La sua esperienza, drammatica e personale, ha suscitato empatia e preoccupazione per la situazione in cui si trova la regione.

Una scelta estrema per salvare la vita

Yhormar Hurtado ha descritto con voce tremante come, durante il terremoto, abbia sentito l’imminente pericolo di essere schiacciato dalle strutture. “Sentì che stava per finire tra i detriti”, ha detto. Il giocatore ha spiegato che, vista la situazione, ha deciso di saltare dal secondo piano per evitare che l’edificio crollasse su di lui. Crede che senza questa reazione non sarebbe qui a raccontarlo. La sua reazione rapida gli ha permesso di sopravvivere, nonostante le ferite e le contusioni subite durante la caduta.

Un trauma collettivo nel plantel

La situazione ha avuto un impatto psicologico profondo non solo su Hurtado, ma anche sul resto del plantel del América de Cali. Il giocatore ha rivelato che l’atmosfera nel vestiario e durante gli allenamenti è stata di costernazione. “I miei compagni e i membri del corpo tecnico hanno vissuto esperienze simili”, ha spiegato. Alcuni di loro sono rimasti feriti, e la loro condizione emotiva è preoccupante. La squadra vive un momento di forte sofferenza. La priorità per la squadra e per la comunità è la ripresa fisica e mentale dei giocatori e dei loro familiari. La regione, già colpita da diversi disastri naturali, deve affrontare un momento di grande difficoltà. La situazione del plantel escarlata evidenzia l’impatto del terremoto non solo sulle infrastrutture, ma anche sulle vite e sulle emozioni delle persone coinvolte.

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Nonostante le ferite e le contusioni, Hurtado ha espresso un senso di sollievo per essere sopravvissuto. “La verità, in quanto persona, sono molto colpito”, ha detto con voce tremante. La sua esperienza rappresenta una testimonianza di coraggio e resilienza, ma anche un monito della fragilità della vita. La sua storia, raccontata con emozione e sincerità, ha suscitato l’attenzione del pubblico e delle autorità locali, che stanno cercando di fornire supporto e assistenza a tutti i cittadini colpiti dal terremoto.