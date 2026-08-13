Chimy Ávila si avvicina al Tenerife con il sostegno del capitano

Chimy Ávila e il capitano Enric Gallego discutono il futuro a Tenerife

Un passo avanti per Chimy Ávila

Il Tenerife ha aperto la porta a Chimy Ávila, il giocatore argentino che potrebbe tornare a giocare in casa dopo un periodo di sosta. Il club, che cerca di completare il suo progetto in Segunda División, ha iniziato a lavorare per farlo entrare nel gruppo. Il capitano Enric Gallego ha espresso il suo sostegno, riconoscendo l’esperienza e la personalità del giocatore. Il rapporto tra Gallego e Ávila è forte, e i due hanno già condiviso momenti in passato, come durante la loro collaborazione al Osasuna. Il giocatore argentino, che non ha un club attuale dopo il suo passaggio al Betis, ha espresso interesse per vestire la maglia blanquiazul. La sua esperienza e la sua personalità potrebbero portare un impatto significativo sul club.

Un’opzione che si fa concreta

La situazione non è semplice, ma il quadro si è migliorato. Il Tenerife, che ha già rafforzato la sua difesa e il suo lato sinistro, cerca di trovare un modo per far entrare Ávila nel gruppo. Il presidente Felipe Miñambres ha iniziato le gestioni con LaLiga, ma il club deve ancora trovare spazio nel suo budget. Il club deve espandere il suo margine economico per poter accogliere un giocatore di alto livello. La direzione sportiva, guidata da Manu Guill, deve trovare una soluzione che permetta di far entrare Ávila senza compromettere la sua struttura finanziaria. Il giocatore, però, sembra interessato a rimanere a Tenerife e a continuare a condividere l’esperienza con il capitano.

Il giocatore argentino ha espresso interesse per il Tenerife e ha già avuto contatti con il capitano. La sua esperienza e la sua personalità potrebbero portare un impatto positivo sul club. Il Tenerife, che cerca di costruire un progetto solido, deve trovare un modo per farlo entrare nel gruppo. Il club deve trovare una soluzione che soddisfi le aspettative di tutti. La situazione è in evoluzione, ma il Tenerife sembra aperto a considerare l’ipotesi di portare a casa Chimy Ávila. La sua esperienza e la sua personalità potrebbero diventare un elemento chiave per il successo del club.

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Il Tenerife ha aperto la porta a Chimy Ávila, il giocatore argentino che potrebbe tornare a giocare in casa dopo un periodo di sosta. Il club, che cerca di completare il suo progetto in Segunda División, ha iniziato a lavorare per farlo entrare nel gruppo. Il capitano Enric Gallego ha espresso il suo sostegno, riconoscendo l’esperienza e la personalità del giocatore.

Il rapporto tra Gallego e Ávila è forte, e i due hanno già condiviso momenti in passato, come durante la loro collaborazione al Osasuna. Il giocatore argentino, che non ha un club attuale dopo il suo passaggio al Betis, ha espresso interesse per vestire la maglia blanquiazul. La sua esperienza e la sua personalità potrebbero portare un impatto significativo sul club.