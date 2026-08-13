Omer Kutluay, la perla del Real Madrid, convocato in nazionale turca a 17 anni

Omer Kutluay, giocatore del Real Madrid, convocato in nazionale turca a 17 anni

Omer Kutluay, base di 1,93 metri e 17 anni, ha ricevuto la convocazione in nazionale turca per la prima volta, un traguardo che segna un passo importante nella sua carriera. Il talento del Real Madrid, cresciuto nella cantera blanca, è stato scelto dal selezionatore Ergin Ataman per la seconda fase di qualificazione al Mundial 2027. La notizia, annunciata il 13 agosto 2026, rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto finora e alla sua crescita vertiginosa. Kutluay, nato a Istanbul nel 2009, ha già dimostrato di essere un giocatore di grande prospettiva, grazie a prestazioni eccezionali in diversi tornei internazionali.

Un talento in crescita

Kutluay, figlio del celebre giocatore turco Ibrahim Kutluay, ha raggiunto il Real Madrid proveniente dall’Anadolu Efes e ha seguito un percorso di sviluppo estremamente rapido. Dopo aver vinto il campionato di Liga U22 con la squadra blanca, il ragazzo ha continuato a migliorare, dimostrando una capacità di leadership e una tecnica di gioco eccezionale. Il suo Mondiale Sub-17, disputato in Turchia, ha rappresentato un momento decisivo per la sua carriera, con numeri di tutto rispetto: 28,4 punti, 9 assist e 6,1 rimbalzi per una media di 28,3 di valore. Questi dati hanno confermato la sua posizione tra i migliori talenti della sua generazione.

La sua carriera ha visto un’accelerazione senza precedenti, con un percorso che lo ha portato a giocare con le squadre nazionali Under-17 e Under-20 nello stesso anno. Nonostante abbia riconosciuto di non aspettarsi la convocazione in nazionale, il talento del Real Madrid ha dimostrato di essere pronto a confrontarsi con i migliori. La sua prossima sfida sarà quella di guadagnarsi un posto tra i 12 convocati e debuttare in un torneo ufficiale con la nazionale turca.

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Un futuro promettente

La convocazione in nazionale turca arriva dopo un’estate intensa per Kutluay, che ha giocato con le squadre nazionali Under-17 e Under-20. L’esperienza nel Europeo Under-20 ha anche messo in luce un punto di miglioramento: la sua contribuzione difensiva. Nonostante ciò, il talento del Real Madrid ha dimostrato di essere pronto a confrontarsi con i migliori. La sua prossima sfida sarà quella di guadagnarsi un posto tra i 12 convocati e debuttare in un torneo ufficiale con la nazionale turca.

La nazionale turca dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, come Alperen Sengun (Houston Rockets) e Tarik Biberovic (Dallas Mavericks), che giocano in NBA. Questo potrebbe aprire spazi per giocatori come Kutluay, che ha già mostrato di essere in grado di prendere il controllo del gioco. Il suo talento, però, non è solo un risultato individuale, ma anche un riflesso del lavoro svolto all’interno del Real Madrid, dove ha trovato le condizioni per svilupparsi al meglio. Con la sua convocazione, Omer Kutluay si conferma come una delle perle più promettenti del basket turco. Il suo percorso, però, non è ancora concluso: il prossimo passo sarà quello di dimostrare di meritare un posto tra i 12 giocatori scelti per il Mondiale 2027. La sua carriera, però, potrebbe presto prendere una direzione internazionale, con l’obiettivo di raggiungere la NBA.