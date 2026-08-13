Ciclista Camargo vince tappa dura in Colombia, terremoti, ciclismo, Vuelta a Colombia 2026

Camargo vince la tappa più dura in una Colombia colpita dai terremoti

Diego Camargo, ciclista boyacense del Team Medellín-EPM, ha vinto la quinta tappa della Vuelta a Colombia 2026, una prova estremamente dura che si è svolta in un contesto di grave impatto dei terremoti. La tappa, che ha visto la partenza da Ibagué e la conclusione al Alto El Sifón, ha visto il ciclista vincere in solitario, spostando il leadership del gruppo da Wilmar Paredes. La vittoria di Camargo, ottenuta in 5 ore, 4 minuti e 9 secondi, ha rafforzato la sua posizione in classifica generale, con un vantaggio di 38 secondi su Javier Jamaica e 1 minuto e 4 secondi su Edgar Andrés Pinzón.

La vittoria di Camargo è un omaggio alle vittime dei terremoti. Dopo la vittoria, Camargo ha espresso la sua soddisfazione e il suo orgoglio per aver vinto una tappa così dura. “La migliore forma di onorare tutte le vittime dei terremoti è vincere, dare tutto”, ha detto il ciclista, che ha anche espresso il suo sostegno ai danneggiati. La vittoria di Camargo ha anche portato a un cambio di posizione nella classifica generale, con il ciclista che si conferma al primo posto con un vantaggio di 21 ore, 28 minuti e 8 secondi.

Una tappa che ha testato i limiti dei ciclisti

La tappa ha visto la partecipazione di diversi ciclisti, tra cui Santiago Garzón, Rodrigo Contreras e Mardoqueo Vásquez, che hanno concluso rispettivamente a 2 minuti e 5 secondi, 5 minuti e 37 secondi e 6 minuti e 17 secondi. La prova ha incluso numerose salite, tra cui l’Alto del Convenio, la subida a Líbano e l’Alto de Murillo, con un totale di 21,3 chilometri di salita continua. La tappa ha visto anche la decisione di Javier Jamaica di rompere l’ordine a 25 chilometri dalla fine, aprendo la strada per Camargo, che ha saputo attendere e poi reagire con una performance eccezionale. Camargo ha saputo gestire una tappa estremamente dura.

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La tappa ha visto la partenza da Ibagué e la conclusione al Alto El Sifón, con un percorso che ha testato i limiti dei ciclisti. La salita al Sifón, a oltre 4.100 metri, ha visto Camargo vincere in solitario, con un tempo di 5 ore, 4 minuti e 9 secondi. La vittoria ha rafforzato la sua posizione in classifica generale, con un vantaggio di 38 secondi su Jamaica e 1 minuto e 4 secondi su Pinzón. La tappa ha visto anche la partecipazione di diversi ciclisti, tra cui Santiago Garzón, Rodrigo Contreras e Mardoqueo Vásquez, che hanno concluso rispettivamente a 2 minuti e 5 secondi, 5 minuti e 37 secondi e 6 minuti e 17 secondi.

La Vuelta a Colombia continuerà con la sesta tappa, che vedrà modifiche al percorso a causa dei terremoti. La partenza avverrà da La Manuela, a 20 chilometri da Manizales, e il gruppo procederà in modo neutralizzato fino all’ingresso nel dipartimento di Antioquia. La meta non sarà più a Jericó, ma si troverà nel premio di montagna. La Vuelta a Colombia terminerà il prossimo domenica a Medellín, dove Camargo dovrà difendere il suo vantaggio.

La vittoria di Camargo rappresenta un momento di orgoglio per la Colombia, in un momento di difficoltà causato dai terremoti. Il ciclista ha dimostrato una grande resistenza e una capacità di gestire una tappa estremamente dura, che ha visto la partecipazione di diversi ciclisti e la presenza di un contesto di emergenza. La Vuelta a Colombia continua a essere un evento di grande rilevanza, con la tappa successiva che vedrà ulteriori modifiche per adattarsi alle condizioni del territorio. La vittoria di Camargo è un segno di forza e di determinazione, che si aggiunge a una serie di successi nella sua carriera.