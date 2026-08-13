Jennifer Stone, da stella Disney a infermiera, cerca di tornare a lavorare nel cinema

Jennifer Stone, ex attrice Disney, lavora come infermiera e cerca di tornare a lavorare nel cinema

Jennifer Stone, ex stella del canale Disney, ha lasciato la fama per lavorare come infermiera in un ospedale e ora cerca di tornare a lavorare nel cinema. La 33enne, notata per il ruolo di Harper J. Finkle nella serie “Los Magos de Waverly Place”, ha vissuto un cambio di vita significativo. Dopo aver interpretato ruoli di rilievo nel cinema, ha scelto di dedicarsi al lavoro in un ambiente completamente diverso, dove la sua esperienza attuale le sembra utile per un possibile ritorno alla televisione.

Un lavoro che le ricorda il cinema

Stone ha condiviso con la presentatrice Avery Woods nel podcast “CHEERS! with Avery” le sue esperienze nel lavoro attuale, che le ricordano le sue vecchie attività. “Stavo leggendo lo script e provando i miei dialoghi mentre aspettavamo che arrivasse un paziente, in quei brevi momenti liberi che hai, quindi stavo provando i miei dialoghi e leggendo lo script al lavoro”, ha spiegato. La sua esperienza come infermiera le sembra adatta a un ruolo in un drama medico, come “The Pitt”, serie che ha vinto un Emmy.

Una passione che non è mai svanita

Nonostante il lavoro in ospedale, Stone ha rivelato di provare a tornare a lavorare nel cinema. “Ho fatto un’audizione per uno dei personaggi principali di ‘The Pitt’ quando è andata in onda”, ha detto. Tuttavia, il lavoro le ha costato molto, soprattutto a causa delle sue esperienze in sala operatoria. “Arrivavo alle ultime pagine e iniziavo a provare un attacco di panico, solo sentendo parlare di questo”, ha raccontato. “Mi dovevo tranquillizzare da sola, dicendomi: ‘Okay, questo è il suolo, questa è una tavola’.”

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Stone ha anche confessato che guardare “The Pitt” le costa molto, perché le ricorda troppo da vicino le sue esperienze. “Mi costa vedere perché mi tocca troppo da vicino”, ha detto. Nonostante questo, la sua passione per l’industria del cinema non è mai svanita, e sembra che stia cercando di trovare un equilibrio tra il lavoro attuale e la sua carriera precedente. La vita di Jennifer Stone è cambiata radicalmente negli ultimi anni, ma la sua voglia di tornare a lavorare nel cinema sembra ancora forte. Dopo aver interpretato ruoli di rilievo nel cinema, ha scelto di dedicarsi a un lavoro in un ambiente completamente diverso, ma la sua esperienza attuale le sembra utile per un possibile ritorno. Mentre lavora come infermiera, cerca di trovare nuove opportunità, anche se il percorso non è facile.

Jennifer Stone, ex stella Disney, lavora come infermiera in un ospedale.

Ha fatto un’audizione per “The Pitt”, serie che ha vinto un Emmy.

Le sue esperienze in sala operatoria le hanno costato molto.

Il suo viaggio da stella del cinema a infermiera rappresenta un cambiamento significativo, ma la sua passione per l’industria del cinema non è mai svanita. Mentre cerca di trovare un equilibrio tra il lavoro attuale e la sua carriera precedente, sembra che la sua esperienza attuale le possa aprire nuove porte. Jennifer Stone, con la sua storia, rappresenta un esempio di come la vita può cambiare di colpo, ma la passione per il lavoro può rimanere intatta.