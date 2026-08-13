Iván Ania: “Ogni anno, non è facile portare avanti quattro, la nostra stessa aspettativa cresce”

Un allenatore di calcio parla del suo quarto anno in una squadra di Segunda División e dei nuovi sfide

Jacobo Martí ha detto addio alla stagione, diventando il secondo allenatore a rimanere più a lungo in carica nella Segunda División, dietro a José Juan Romero del Ceuta. Il suo obiettivo è continuare a far crescere il Córdoba, nonostante i team di alto livello che mirano all’ascesa in Primera. Iván Ania, che sta per iniziare il suo quarto anno come allenatore del club, ha espresso la sua responsabilità e la sua ambizione. La sua filosofia tattica si basa su un modello di gioco che cerca di mantenere il pallone lontano dalla porta, evitando di trovarsi in situazioni di sovrapposizione. Ania ha anche sottolineato come il livello della categoria sia aumentato, con squadre come Mallorca, Girona, Oviedo e Almería che pongono nuove sfide. L’allenatore ha espresso la sua speranza che la stagione possa iniziare in modo positivo, nonostante il calendario sia difficile.

Un quarto anno con il Córdoba

Stare quattro anni in un unico club non è una pratica comune, e Ania ne è consapevole. Ha sottolineato come la sua responsabilità sia grande, ma anche una ventura. Il club, la città e lo stadio sono elementi che lo aiutano a conoscere meglio il contesto, ma rappresentano anche un grande sfida. Ania ha espresso la sua fiducia nel modello di mercato che ha seguito finora, che si basa su giovani talenti con ambizioni. La squadra ha avuto un buon inizio nel mercato, ma ci sono ancora diversi settori da completare. L’obiettivo è chiudere la preparazione il più presto possibile per avere una squadra completa e competitiva.

La pressione tattica e la difesa sono aspetti su cui Ania ha riflettuto a fondo. Ha riconosciuto che la pressione alta non è sempre la soluzione migliore, poiché può rendere la squadra più vulnerabile. Ha sottolineato come il gioco difensivo debba essere equilibrato con l’attacco, permettendo di concedere pochi goal senza compromettere la capacità di segnare. L’obiettivo è mantenere il pallone lontano dalla porta, evitando di trovarsi in situazioni di sovrapposizione. Ania ha anche espresso la sua opinione sulle nuove regole che influenzeranno la stagione, sottolineando come possano portare a una maggiore imprecisione e a una maggiore pressione sugli allenatori.

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La gestione del calendario e la preparazione

Ania ha riconosciuto come la gestione del tempo e del calendario sia un aspetto cruciale per la stagione. Ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di pause durante le finestre internazionali, che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni. L’allenatore ha anche sottolineato come la sua filosofia tattica si basi su un equilibrio tra attacco e difesa, cercando di massimizzare le opportunità di segnare senza compromettere la difesa. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi alle nuove sfide sono elementi chiave per il successo del Córdoba nella stagione in corso.

Il modello di mercato del Córdoba si basa su giovani talenti con ambizioni, e Ania ha espresso la sua fiducia in questa scelta. Ha riconosciuto che non sempre i giocatori arrivano con una grande esperienza, ma che il lavoro degli allenatori è fondamentale per sfruttare al meglio le loro potenzialità. L’obiettivo è creare una squadra competitiva, in grado di affrontare le sfide della Segunda División. Ania ha anche sottolineato come il livello della categoria sia aumentato, con squadre come Mallorca, Girona, Oviedo e Almería che pongono nuove sfide. La sua ambizione è di continuare a far crescere il Córdoba, nonostante i team di alto livello che mirano all’ascesa in Primera.

La sua filosofia tattica si basa su un modello di gioco che cerca di mantenere il pallone lontano dalla porta. Ania ha riconosciuto che la pressione alta non è sempre la soluzione migliore, poiché può rendere la squadra più vulnerabile. Ha sottolineato come il gioco difensivo debba essere equilibrato con l’attacco, permettendo di concedere pochi goal senza compromettere la capacità di segnare. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi alle nuove sfide sono elementi chiave per il successo del Córdoba.