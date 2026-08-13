Dall’Igna: “Non siamo mai stati della partita. Dovremo rispondere nelle prossime gare”

Dall’Igna commenta la prestazione di Ducati a Silverstone, non siamo mai stati della partita

Il leader tecnico della scuderia di Borgo Panigale, Luigi Dall’Igna, ha commentato senza giri di parole la prestazione di Ducati al Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dall’Igna ha sottolineato che la squadra non è mai stata in grado di competere in modo competitivo durante il fine settimana, a causa di un passo insufficiente e di un feeling non ottimale con la moto. L’Aprilia, invece, ha dominato entrambe le sessioni, con un podio interamente composto da piloti della Casa di Noale. Il commento interno al team bolognese è stato chiaro e diretto: il risultato non è stato all’altezza delle aspettative, ma non si tratta di una situazione preoccupante.

Un fine settimana opaco, ma non drammatico

Il fine settimana di Silverstone ha rappresentato un momento di riflessione per Ducati, che ha visto i suoi piloti lottare contro un tracciato ostico e una concorrenza di alto livello. Dall’Igna ha riconosciuto che la pista britannica ha messo in mostra la sua imprevedibilità, con un dodicesimo vincitore diverso in altrettante gare recenti. “Non siamo mai stati davvero della partita”, ha dichiarato il direttore generale, sottolineando che la squadra ha avuto difficoltà a trovare un passo competitivo, sia in qualifica che in gara. Tuttavia, il commento non è stato di carattere negativo: “Nulla di particolarmente preoccupante, comunque”, ha aggiunto, sottolineando che il campionato è combattutissimo e che i momenti di difficoltà capitano a tutti.

La squadra ha avuto un fine settimana opaco, con un risultato che non ha rispettato le aspettative. Dall’Igna ha riconosciuto che la pista ha messo in difficoltà i piloti, ma ha anche sottolineato che non si tratta di una situazione critica. “Dovremo rispondere nelle prossime gare”, ha concluso, indicando che la priorità è trovare una soluzione per migliorare la prestazione. Il commento è stato diretto e senza scuse, come sempre è stato per il leader tecnico.

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Un campionato in cui si deve rispondere

La sfida per Ducati non è solo a Silverstone, ma si estende a tutta la stagione. Dall’Igna ha espresso fiducia nel futuro, sottolineando che “arriveranno sicuramente giornate più favorevoli”. La priorità, però, è chiara: dovranno ritrovare lo spirito che avevano prima della pausa estiva e mettersi in gioco con determinazione. “L’importante sarà farsi trovare pronti quando accadrà”, ha concluso il dirigente, rafforzando l’idea che la squadra dovrà migliorare per poter competere al meglio nei prossimi appuntamenti. Il campionato, come ha ricordato Dall’Igna, è splendido e il successo va a chi sa rispondere meglio alle sfide di ogni singolo giorno.

La situazione di Pecco Bagnaia e Marc Marquez ha confermato le difficoltà del team: Bagnaia ha chiuso un weekend da dimenticare dopo una caduta, mentre Marquez ha lottato con tenacia ma non è riuscito a raggiungere il livello delle prime posizioni. Entrambi, però, hanno espresso la volontà di migliorare e di non cercare scuse. Dall’Igna ha riconosciuto che la pista non era ideale per Bagnaia, ma ha sottolineato che il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. Il commento finale del dirigente è stato chiaro: “Dovremo rispondere nelle prossime gare”, un invito a non fermarsi e a continuare a lottare con la stessa determinazione che ha caratterizzato la squadra finora.

Il commento di Dall’Igna ha confermato che la squadra non ha avuto un fine settimana positivo, ma ha anche sottolineato che non si tratta di una situazione critica. “Non siamo mai stati davvero della partita”, ha dichiarato, indicando che la squadra ha avuto difficoltà a trovare un passo competitivo. La priorità è trovare una soluzione per migliorare la prestazione e competere al meglio nei prossimi appuntamenti. Il campionato è combattutissimo e il successo va a chi sa rispondere meglio alle sfide di ogni singolo giorno.

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