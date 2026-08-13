L’Italia non ha più margine in Europa: la 4×100 sl un simbolo di una crisi di competitività

Squadra italiana in gara durante i Europei di nuoto 2026, con atleti in acqua durante la 4×100 stile libero

La 4×100 stile libero maschile ha messo in luce una realtà difficile per l’Italia in Europa: un margine di competitività ridotto, se non estinto. Dopo un’altra prestazione non all’altezza, la squadra azzurra ha dimostrato una mancanza di profondità e di continuità nella preparazione. Il contesto è chiaramente segnato da una crisi di leadership e di gestione, con scelte tecniche che non hanno portato i risultati sperati.

Una scelta tecnica che non ha dato i frutti sperati

La decisione di non schierare Thomas Ceccon e Carlos D’Ambrosio, due atleti di alto livello, ha avuto conseguenze dirette. La formazione rimaneggiata, con Curtis, Menicucci, Ceccon e D’Ambrosio, non ha potuto sfruttare al massimo le sue potenzialità. Il rischio concreto era addirittura di non qualificarsi per la finale. La mancanza di un quartetto competitivo ha reso la gara un test di gestione, non di forza.

Un livello europeo in crescita e un’Italia in difficoltà

Il livello europeo si è alzato, e con esso anche la concorrenza. Cinque anni fa, l’Italia aveva un margine di sicurezza, con atleti come Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri. Oggi, invece, il miglior tempo è a 47″5, e il secondo atleta è oltre i 48″. Questo significa che il margine non esiste più. La squadra non può più contare su una profondità che garantiva risultati automatici. La 4×100 stile libero maschile è diventata un simbolo di questa situazione. La mancanza di atleti di livello, la gestione non ottimale e la scarsa continuità hanno portato a una prestazione che non ha soddisfatto le aspettative. L’Italia, pur essendo una grande nazionale, non può più permettersi di sottovalutare la concorrenza.

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Un futuro che richiede nuove leve e una gestione più attenta

Per il futuro, serve una maggiore attenzione al movimento giovanile e una gestione più equilibrata. L’Italia ha bisogno di nuove leve che possano prendere il posto dei veterani. Non si può più considerare scontato il successo, né si può permettersi di trasformare le gare in esercizi di gestione. La forza non deve diventare presunzione, e la squadra non può più contare solo sulla sua tradizione. La 4×100 stile libero maschile è un segnale chiaro: l’Italia non ha più margine in Europa. Il livello si è alzato, e con esso anche la competizione. Per rimanere tra i migliori, serve una gestione più attenta, una preparazione più completa e una squadra che non si basi solo sulla tradizione. Il passato non è più una rendita, e la forza deve essere accompagnata da una lucidità che non si può più permettersi di perdere.