Muore l’ex pugile portoricano Prichard Colón dopo 10 anni di sofferenze

L’ex pugile portoricano Prichard Colón, in sedia a rotelle, muore dopo 10 anni di sofferenze per lesioni cerebrali

L’ex pugile portoricano Prichard Colón è morto giovedì a causa delle gravi lesioni cerebrali subite durante un incontro nel 2015. L’atleta, che aveva vissuto più di dieci anni in sedia a rotelle, ha lasciato il mondo terreno a 33 anni, dopo una lunga battaglia contro le conseguenze di un trauma cranico irreversibile. La notizia è stata diffusa da suo padre, Richard Colón, attraverso un post su Facebook, in cui ha espresso dolore e gratitudine per il sostegno ricevuto.

Lesioni cerebrali irreversibili dopo un match incontrollato

Prichard Colón aveva subito un grave danno cerebrale durante un incontro con Terrel Williams a Fairfax, Virginia, il 17 ottobre 2015. I “golpi di conejo”, illegali e molto dannosi, hanno causato un hematoma subdural che ha portato a lesioni irreversibili. L’ex pugile, che entrava in ring con un record di 16-0 e 12 ko, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha trascorso mesi in coma al Hospital Shepherd Institute di Atlanta. La sua vita è cambiata radicalmente da quel momento, con giorni di angoscia e incertezza.

Una famiglia che lo ha accompagnato ogni giorno

La madre di Prichard, Nieves Meléndez, ha dedicato le sue 24 ore al giorno al figlio, cercando di migliorare la sua condizione attraverso terapie e cure. La sua dedizione è stata un sostegno costante per l’ex atleta, che ha sempre espresso gratitudine per il suo sostegno. Anche il padre, Richard Colón, ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto, ringraziando i follower e i familiari per le preghiere e l’affetto. La morte di Prichard Colón ha suscitato emozioni forti nel mondo del pugilato, non solo per la sua carriera ma anche per la sua storia di resilienza. Il suo sogno di tornare in patria per le vacanze non è mai stato realizzato, ma la sua famiglia ha fatto di tutto per soddisfarlo. La sua morte ha anche portato alla creazione di una regola nel WBC, denominata “Prichard Colón”, per prevenire simili incidenti. Il suo nome è associato a un cinturón verde e oro, simbolo del suo sogno di campione. La sua storia è un esempio di come le lesioni cerebrali possano avere conseguenze devastanti, anche se non sempre visibili. Prichard Colón, purtroppo, non è riuscito a superare le conseguenze di un match che ha cambiato la sua vita. La sua morte è un ricordo per chi lo ha conosciuto e un monito per il mondo del pugilato, che deve continuare a cercare soluzioni per proteggere i suoi atleti.

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Prichard Colón, ex pugile portoricano, è morto dopo 10 anni di sofferenze per lesioni cerebrali.

Le lesioni sono state causate da un match incontrollato nel 2015.

La sua famiglia lo ha accompagnato ogni giorno, cercando di migliorare la sua condizione.

La morte ha portato alla creazione di una regola nel WBC per prevenire simili incidenti.

La sua morte è un ricordo per chi lo ha conosciuto e un monito per il mondo del pugilato, che deve continuare a cercare soluzioni per proteggere i suoi atleti.