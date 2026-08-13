Grimaldo annuncia la sua amicizia con Cucurella e ambizioni con l’Atlético

Grimaldo annuncia la sua amicizia con Cucurella e ambizioni con l’Atlético

Il difensore del Valencia, Alejandro Grimaldo, ha parlato dopo la sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore dell’Atlético de Madrid. L’annuncio, avvenuto il 13 agosto 2026, ha visto il calciatore sottolineare la sua amicizia con Cucurella e l’ambizione di vincere titoli e diventare il miglior laterale della LaLiga. Grimaldo ha espresso soddisfazione per l’arrivo al club e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della squadra.

Grimaldo ha dichiarato di voler dimostrare il proprio talento in campo

Grimaldo ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo al club e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della squadra. “Tengo una gran amistad con Cucurella y eso no va a cambiar”, ha detto il giocatore, sottolineando la sua relazione con il compagno di squadra. Inoltre, ha espresso la sua ambizione di vincere titoli e diventare il miglior laterale della LaLiga. “A nivel de club quiero ganar títulos y a nivel individual quiero ser el mejor lateral de LaLiga”, ha aggiunto.

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La relazione con Cucurella e l’ambizione di successo

Grimaldo ha parlato della sua relazione con Cucurella, sottolineando che la loro amicizia non cambierà. “Tenemos un grandísimo equipo, un gran entrenador”, ha detto, riferendosi a Simeone, che ha espresso fiducia nel nuovo arrivato. Il giocatore ha anche parlato della sua ambizione di successo, sottolineando che vuole contribuire al successo del club e dimostrare il proprio talento in campo. “Quiero aportar mucha actitud y ambición que es clave para tener éxito en el mundo del fútbol”, ha detto.

Grimaldo ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo al club

Grimaldo ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo al club e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della squadra. “Hoy es un día muy feliz en mi presentación con el Atlético”, ha detto, mostrando entusiasmo per la sua nuova avventura. Il giocatore ha anche parlato della sua esperienza in squadra e della sua capacità di adattarsi al nuovo ambiente. “La he sabido llevar a lo largo de mi carrera y estoy deseando que llegue el primer partido para demostrar el fútbol que tengo”, ha aggiunto.

Obiettivi e ambizioni per la stagione

Grimaldo ha parlato dei suoi obiettivi per la stagione, sottolineando l’ambizione di vincere titoli e diventare il miglior laterale della LaLiga. “Soy un jugador con muchísima ambición”, ha detto, mostrando la sua determinazione. Il giocatore ha anche parlato della sua capacità di adattarsi al nuovo ambiente e della sua volontà di contribuire al successo del club. “Quiero recalcar mi ambición”, ha aggiunto, sottolineando la sua motivazione. Grimaldo ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo al club e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della squadra. Il giocatore ha anche parlato della sua esperienza in squadra e della sua capacità di adattarsi al nuovo ambiente. “La he sabido llevar a lo largo de mi carrera y estoy deseando que llegue el primer partido para demostrar el fútbol que tengo”, ha detto, mostrando la sua determinazione.