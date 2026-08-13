L’eclissi ha reso “Aquí la Tierra” recordatore in RTVE con 27,3% di share

L’eclissi solare total si svolge in Spagna, con un pubblico numeroso che guarda la trasmissione su La 1

L’eclissi solare che ha attraversato la Spagna il 12 agosto 2026 ha registrato un impatto senza precedenti sulle emissioni televisive, con il programma “Aquí la Tierra” di RTVE che ha ottenuto un 27,3% di share e ha raccolto 2.131.000 spettatori. L’evento, visibile per la prima volta in Penisola Iberica in oltre un secolo, ha visto la televisione pubblica sfruttare l’occasione per offrire una copertura speciale da diversi punti del Paese. La trasmissione, condotta da Jacob Petrus, ha registrato un incremento significativo delle quote di audience, raggiungendo un picco del 30,8% durante il momento più atteso.

Un evento astronomico che ha conquistato il pubblico

L’eclissi ha suscitato un’enorme attenzione da parte del pubblico, con la trasmissione su La 1 che ha accompagnato gli spettatori attraverso le diverse fasi del fenomeno, culminando nel momento di totalità. Il programma, che prima del momento chiave aveva già registrato un 20,6% di share, ha visto un incremento esponenziale delle quote durante la diretta. Il minuto di oro, con un 30,8% di share, ha riflettuto l’interesse crescente per l’evento. La trasmissione ha lasciato molto indietro le altre opzioni televisive della concorrenza, dimostrando l’efficacia della copertura speciale.

Un record storico per RTVE

Il programma “Aquí la Tierra” ha stabilito un record storico per RTVE, con un totale di 2.131.000 spettatori e un share di 27,3%. Questo risultato ha rappresentato un forte impulso per il programma di Jacob Petrus, che ha registrato il miglior dato di audience da marzo 2020. L’eclissi, considerato un fenomeno eccezionale, ha suscitato un interesse senza precedenti, con la televisione pubblica che ha sfruttato l’occasione per offrire una copertura completa e coinvolgente. La trasmissione ha seguito l’eclissi passo dopo passo, garantendo un’esperienza unica per gli spettatori.

Pubblicità

La competizione televisiva ha visto altre emittenti registrare quote di audience inferiori, con “Más vale tarde” su La Sexta che ha ottenuto un 5,2% e l’evento speciale su “laSexta Noticias” che ha raggiunto un 5,3%. Antena 3 e Tele 5 hanno registrato quote più basse, con “Pasapalabra” che ha ottenuto un 11,5% e “¡Allá tú!” un 5,7%. La trasmissione su La 1 ha dimostrato come un evento naturale possa generare un forte impatto sulle emissioni televisive, soprattutto quando accompagnato da una copertura attenta e coinvolgente.

La trasmissione ha seguito l’eclissi passo dopo passo, garantendo un’esperienza unica per gli spettatori. L’eclissi non solo ha rappresentato un evento astronomico, ma è diventato un momento di connessione e condivisione tra il pubblico e la televisione. La retransmissione su La 1 ha offerto non solo informazioni scientifiche, ma anche un’esperienza emozionante, con la partecipazione attiva degli spettatori durante le diverse fasi del fenomeno. Il successo dell’eclissi su La 1 ha messo in luce l’importanza di eventi unici e di interesse generale. La trasmissione ha dimostrato come un evento naturale possa spostare la concentrazione del pubblico verso canali e programmi specifici. La copertura speciale ha reso l’eclissi non solo un fenomeno astronomico, ma anche un momento di connessione e condivisione tra il pubblico e la televisione.

—