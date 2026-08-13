Jules Koundé, difensore del Barça, non si muove: a un passo dal fare storia, non accetta offerte

Jules Koundé, difensore del Barça, non sembra intenzionato a lasciare la squadra catalana. Il giocatore, che ha vestito la maglia blaugrana dal 2022, si trova a un passo dal scrivere il suo nome nella storia del club. Nonostante le offerte di squadre come il Bayern, l’Arsenal, il PSG e il Tottenham, Koundé ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere. Il giocatore, che ha giocato per il Sevilla fino al 2013, ha rafforzato la sua posizione nel club, non solo come titolare in campo, ma anche come figura chiave nella squadra.

Un legame profondo con il Barça

Koundé, 27 anni, ha rinnovato il suo contratto con il Barça lo scorso anno, fissandolo fino al 2030. La sua decisione di rimanere è supportata da una posizione chiara da parte di tutta la dirigenza e dei tecnici. I dirigenti, i tecnici e i dirigenti del club sanno che Koundé non ha intenzione di andarsene. Il giocatore, che ha giocato per il Barça in 188 partite, si sente parte integrante della squadra e non ha alcuna intenzione di abbandonarla.

Il suo agente ha rifiutato di confermare qualsiasi incontro con il club, sottolineando che non è stato presente a Madrid e non ha avuto contatti con i dirigenti. Koundé, però, ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere. La sua posizione è chiara: non si muove. Anche se ci sono state voci di interesse da parte di altre squadre, il giocatore non ha mostrato alcun interesse per un trasferimento.

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Un futuro in casa

Il Barça non ha alcuna intenzione di permettere a Koundé di andarsene. La squadra, che lo ha visto crescere e diventare un titolare fisso, non ha alcun motivo per pensare che il giocatore possa lasciare. Anche se ci sono state offerte, nessuna di esse è stata accettata. Koundé, che ha superato in numero di partite giocate diversi ex compagni, ha dimostrato di essere un elemento chiave per il club. Nonostante le voci di mercato, il giocatore non ha mostrato alcun interesse per un trasferimento. Il suo agente ha rifiutato di confermare qualsiasi incontro con il club. Koundé, però, ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere. La sua posizione è chiara: non si muove. Anche se ci sono state voci di interesse da parte di altre squadre, il giocatore non ha mostrato alcun interesse per un trasferimento.

Koundé, che ha giocato per il Barça in 188 partite, si trova a un passo dal scrivere il suo nome nella storia del club. Sta per diventare il difensore francese con più presenze nella storia del Barça. Il giocatore, che ha superato in numero di partite giocate diversi ex compagni, ha dimostrato di essere un elemento chiave per il club. Il Barça, che lo ha visto crescere e diventare un titolare fisso, non ha alcun motivo per pensare che il giocatore possa lasciare.