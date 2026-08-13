Mourinho punta su Bellingham per il ruolo di 10

Mourinho valuta Bellingham come 10 in campo, mentre il giovane inglese cerca di trovare il suo posto nel Real Madrid

La sfida di Mourinho con Bellingham

José Mourinho ha chiarito fin dall’inizio la sua visione per Jude Bellingham, il giovane talento inglese appena arrivato al Real Madrid. Il tecnico lusofono lo vede come un 10, un giocatore che può muoversi liberamente in campo e sfruttare gli spazi lasciati da Kylian Mbappé. La sua idea è di farlo giocare dietro al francese, in modo da poterlo utilizzare sia per supportare l’attacco che per creare occasioni.

Per Mourinho, Bellingham è un giocatore di grande potenziale. Il portoghese ha espresso un’alta stima per il talento del ragazzo, ricordando come, a soli 17 anni, Bellingham ha già mostrato una maturità e una capacità di gioco che lo distinguono. Il tecnico ha anche paragonato il giovane a Frank Lampard, un altro grande talento che ha dato il meglio al Chelsea sotto le sue direttive.

La posizione di Bellingham nel Real Madrid

Bellingham, però, non ha un posto fisso nella formazione del Real Madrid. Il tecnico ha chiarito che, in caso di sovrapposizione con il turco Güler, dovrà scegliere tra i due giocatori più a destra, dove il club ha preferito puntare su Yan Diomande. Questo crea una competizione interna che potrebbe influenzare la sua stagione. Il giocatore ha espresso la sua volontà di giocare bene per il club. Bellingham ha dichiarato che non importa dove giochi, purché possa dare il suo contributo al team. Il suo obiettivo è di giocare in modo efficace, anche se la sua posizione non è ancora definita.

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Le sfide di Bellingham nel Real Madrid

Il giovane inglese affronta una stagione particolare, non solo per il suo arrivo al club, ma anche per le aspettative che si aspettano da lui. Mourinho ha sottolineato che il Real Madrid ha un ruolo specifico per lui, ma non è facile gestire una situazione in cui il giocatore deve dimostrare la sua capacità di adattarsi al sistema tattico del club. La sua esperienza con la nazionale inglese potrebbe aiutarlo a trovare il suo posto. Bellingham ha spiegato come, con la squadra di selezione, ha giocato in posizioni più avanzate, come un 10 o un 8, e ha ottenuto risultati positivi. Questo potrebbe essere un punto di forza per il suo adattamento al Real Madrid.

La visione di Mourinho e le aspettative

Mourinho ha espresso una grande fiducia in Bellingham, ma ha anche riconosciuto che il giocatore deve dimostrare la sua capacità di giocare in modo efficace. Il tecnico ha sottolineato che, nonostante le sue qualità, il ragazzo deve trovare il suo posto nel sistema tattico del club. Il Real Madrid ha un piano per integrare Bellingham nel team. Il club ha già iniziato a lavorare con lui durante la pretemporada, e il tecnico ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto. La sfida per Bellingham è trovare il suo ruolo nel team e dimostrare che può essere un elemento chiave per il successo del Real Madrid.