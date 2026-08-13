Nuotatori statunitensi battono il record del mondo nel 4×100 misti a Irvine

Nuovo record del mondo per gli Stati Uniti nel 4×100 misti, conquistato durante i Campeonatos Pan Pacíficos di Irvine (California) il 13 agosto 2026. Il quartetto formato da Will Modglin, Van Mathias, Gretchen Walsh e Kate Douglass ha completato la prova in 3:36.70, superando il precedente record del paese stesso. La prestazione ha visto la partecipazione di due atlete di spicco, Walsh e Douglass, che hanno contribuito con prestazioni eccezionali. Il risultato ha battuto le nazioni di Australia (3:39.30) e Canada (3:43.22), dimostrando la superiorità degli atleti statunitensi in questa specialità.

Prestazioni eccezionali e record del mondo

La squadra statunitense ha dimostrato una combinazione di velocità e precisione senza precedenti. Van Mathias ha completato la sua parte in 57.30, mentre Gretchen Walsh ha realizzato un tempo di 54.99, il secondo relevo più veloce nella storia del nuoto in stile farfalla. Il tempo di Walsh ha segnato un momento di eccellenza nella storia del nuoto. Kate Douglass, invece, ha concluso la prova in 51.01, completando due lunghe in stile libero con una performance di alto livello. Questi tempi hanno contribuito al successo del quartetto, che ha stabilito un nuovo record del mondo.

Risultati di spicco e prestazioni individuali

Oltre al record del mondo nel 4×100 misti, Lani Pallister ha ottenuto un altro risultato di rilievo, completando i 1.500 metri in 15:38.62, la tercera miglior marca della storia. Questo risultato ha ulteriormente rafforzato la posizione degli atleti statunitensi come leader mondiale nel nuoto. La combinazione di prestazioni individuali e di squadra ha portato a una serie di successi durante i Pan Pacifici, con un impatto significativo sul panorama internazionale.

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Il successo degli Stati Uniti nel 4×100 misti rappresenta un ulteriore passo avanti nella competizione mondiale del nuoto. La combinazione di talento, preparazione e strategia ha permesso a questa squadra di superare le avversarie e di stabilire un nuovo record. Questi risultati non solo mettono in luce la forza degli atleti statunitensi, ma anche la loro capacità di mantenere un livello di eccellenza costante. Il successo del quartetto di Irvine è un esempio di come il nuoto possa essere una disciplina in cui le nazioni si confrontano a livello globale.

Il record del mondo nel 4×100 misti rappresenta un traguardo importante per il nuoto internazionale. La prestazione degli Stati Uniti ha dimostrato una combinazione di abilità e determinazione, con una serie di tempi eccezionali che hanno portato a un risultato senza precedenti. Questo successo ha rafforzato la posizione degli Stati Uniti nel panorama mondiale del nuoto. La squadra statunitense ha dimostrato una combinazione di velocità, precisione e collaborazione che ha portato a un risultato straordinario. Questi successi non solo mettono in luce la forza degli atleti, ma anche la capacità del nuoto di rimanere una disciplina di alto livello a livello internazionale.

La vittoria nel 4×100 misti ha segnato un momento significativo per il nuoto, con un record che rimarrà per molto tempo un simbolo di eccellenza. La squadra statunitense ha dimostrato una combinazione di velocità, precisione e collaborazione che ha portato a un risultato straordinario. Questi successi rappresentano un ulteriore passo avanti per il nuoto internazionale. La prestazione degli Stati Uniti ha messo in mostra la loro capacità di competere e vincere a livello mondiale, con un record che sarà ricordato per anni.