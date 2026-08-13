Italia femminile di flag football ribalta Slovenia e apre bene i Mondiali 2026

Squadra azzurra di flag football vince contro Slovenia in extremis durante i Mondiali 2026

L’Italia femminile di flag football ha aperto i Mondiali 2026 con una vittoria in extremis contro la Slovenia, battendola per 27-26 sul campo di Düsseldorf, in Germania. La partita, giocata il 13 agosto 2026, ha visto le azzurre ribaltare la situazione quando erano con le spalle al muro, riuscendo a conquistare un successo di fondamentale importanza per il loro percorso nel torneo. La vittoria ha messo l’Italia al comando del raggruppamento, che include anche Messico e Germania, con le prime due classificate che si qualificheranno ai quarti di finale.

Un finale epico e una vittoria in extremis

La partita ha visto un’azione intensa e coinvolgente, con momenti di tensione che hanno caratterizzato l’ultimo minuto. L’Italia, sotto per 19-26 a mezzo minuto dal termine, ha trovato la forza per ribaltare la situazione. Il touchdown di Alice Fimiani, realizzato a 39 secondi dal termine, ha portato l’Italia al 25-26, ma non si è accontentata. La trasformazione da due punti, sempre realizzata da Fimiani, ha dato il colpo decisivo, portando il punteggio finale a 27-26. La vittoria in extremis ha dimostrato la resilienza e la capacità di reazione della squadra azzurra.

Un’altra prova di forza e una reazione in tempo di record

Prima del match, l’Italia aveva subito un inizio difficile, andando sotto per 0-6 grazie a un goal di Govejsek dopo tre minuti. Tuttavia, Margherita Germinetti ha raddrizzato le sorti con un touchdown dopo 16 minuti, portando il punteggio a 6-6. L’azione si è intensificata nel primo tempo, con un momento di eccellenza di Lah, che ha riportato la Slovenia in vantaggio 12-6. Alice Fimiani ha pareggiato il punteggio a quattro secondi dall’intervallo, portando il risultato a 12-12. Nel secondo tempo, l’Italia ha continuato a reagire, con Andrea Avolese e Martika Marcucci che hanno risposto con touchdown e try, portando il punteggio a 19-19.

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La Slovenia ha tentato di prendere il controllo del match, con un touchdown di Koncilija a sei minuti dal termine e un 1-pt try di Kuhelj, che ha portato il punteggio a 26-19. Tuttavia, l’Italia ha trovato la forza per ribaltare la situazione e portare a casa la vittoria. La squadra azzurra ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione delle situazioni di pressione.

La vittoria contro la Slovenia ha messo l’Italia al comando del raggruppamento, con la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Il prossimo match è previsto alle ore 15.30 contro la Germania, un’altra squadra di alto livello. La vittoria di oggi ha rappresentato un momento di orgoglio per l’Italia, che ha dimostrato di poter competere a livello internazionale. La squadra azzurra, con la sua capacità di reazione e di gestione delle situazioni di pressione, ha dato una prova di forza che potrebbe portarla a raggiungere obiettivi importanti nel torneo.