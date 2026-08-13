Prada lancia una pala da pádel da 1.850 euro, simbolo di lusso e lifestyle

Una pala da pádel di Prada in nero con logo rosso, posata su un fondo neutro

Prada ha lanciato una pala da pádel al prezzo di 1.850 euro, un prodotto che si colloca tra i più costosi mai realizzati per questo sport. Nonostante il costo elevato, la pala non presenta tecnologie disruptive o dettagli particolari come fori speciali o materiali innovativi. Il design è semplice, con un logo rosso in basso e una finitura nera, mentre i materiali utilizzati non sono specificati. Il prodotto è destinato al lifestyle, enfatizzando l’eleganza e l’esclusività piuttosto che il rendimento sportivo. La pala viene venduta insieme a una custodia in Re-Nylon con il logo della casa, aggiungendo valore al prodotto.

La pala non è pensata per competere, ma per esprimere un’identità di lusso.

Un’alternativa tra le più costose, ma non la più cara

Sebbene il prezzo di 1.850 euro la ponga tra le palle più costose mai realizzate, Prada non detiene il record. La collaborazione tra Babolat e Lamborghini, con il modello BL001, ha visto il prezzo iniziale di 5.000 euro, con solo 50 unità inizialmente disponibili. Anche se sono state lanciate edizioni successive a costi più accessibili, la BL001 rimane la pala più cara della storia.

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La pala di Prada, invece, è parte di una serie di prodotti sportivi che la casa di moda ha introdotto negli ultimi anni, tra cui un balón da calcio da 920 euro, una palla da basket da 780 euro e un set di due palas da ping pong da 1.950 euro.

Altri brand di lusso si sono cimentati nel settore

Non è l’unica azienda di lusso a interessarsi al mondo del pádel. Versace ha lanciato una serie di palas con tre palle e una custodia, disponibili a 1.100 euro. Il design è diverso rispetto a quello di Prada, con un’alternativa nera con logo stampato e un’altra molto colorata. Vibor-A ha introdotto la Div-A, con cristalli Swarovski, mentre la firma portoghese Cork, utilizzata da due fratelli, ha un design che ricorda il corcho e un prezzo che si attesta intorno ai 500 euro.

Il settore del lusso nel pádel si espande, ma non tutti si confrontano con i record.

La pala di Prada non viene venduta in quantità limitate, ma è accompagnata da una custodia in Re-Nylon con il logo della casa. Il prodotto è parte di una strategia di marketing che punta su un target di consumatori che privilegiano l’eleganza e l’esclusività. Anche se non è la pala più cara, il prezzo di 1.850 euro la colloca comunque tra le opzioni più prestigiose del mercato. La casa di moda, fondata nel 1913, ha sempre puntato su un’identità di lusso e qualità, e questa collaborazione con il mondo del pádel è un ulteriore passo in questa direzione.

La pala di Prada rappresenta un’evoluzione del mercato del pádel, dove le aziende di lusso cercano di soddisfare un’esigenza non solo sportiva, ma anche di status. Il prodotto non è destinato a competere in termini di prestazioni, ma a esprimere un’identità di lusso e lifestyle. Con un prezzo elevato, Prada si posiziona come un’alternativa per chi cerca non solo un’arma da gioco, ma un simbolo di eleganza e esclusività.

La pala di Prada è un esempio di come il lusso si estende anche a sport non tradizionali, come il pádel. La casa di moda ha dimostrato di voler entrare nel mercato del tempo libero e del lifestyle, offrendo prodotti che non si limitano alle prestazioni, ma anche alla rappresentanza sociale. Con un prezzo di 1.850 euro, la pala è un prodotto che si colloca tra i più costosi mai realizzati, ma non è l’unica opzione disponibile nel settore del lusso sportivo.

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