Christian Mantegazza: “Nello sport bisogna vivere ogni momento”

Christian Mantegazza dopo la sua gara agli Europei 2026, con un’espressione soddisfatta e riflessiva

Christian Mantegazza ha concluso al sesto posto la sua prima finale della carriera agli Europei 2026, un risultato che rappresenta un passo significativo nella sua carriera. Dopo una prova positiva, il nuotatore lombardo ha espresso soddisfazione per il suo risultato, ma ha anche sottolineato l’importanza di vivere ogni momento senza rimandare le decisioni. “Ho imparato che va vissuto tutto al momento”, ha detto Mantegazza ai microfoni di Rai Sport, rivelando una riflessione maturata nel corso dell’ultimo mese. Questo insegnamento, maturato durante la sua partecipazione agli Europei, sarà un punto di riferimento per le prossime competizioni.

Un’esperienza unica e un risultato non scontato

Mantegazza ha completato la sua gara con un tempo di 2’09”83, un risultato che ha confermato la sua crescita come atleta. Il campione britannico Filip Nowacki ha vinto la gara, precedendo l’olandese Caspar Corbeau e l’austriaco Luca Mladenovic. Mantegazza ha sottolineato che la sua partecipazione a questa finale è un’esperienza unica, poiché è la prima volta che si è presentato a una competizione di questo livello. “Io ci ero andato solo una volta in carriera sotto questo muro fino a ieri”, ha detto, riferendosi al muro di partenza. Un sesto posto in Europa non è nulla di scontato, un’affermazione che riflette la sua consapevolezza del livello della competizione.

La riflessione di Mantegazza ha messo in luce un aspetto chiave del suo percorso: la capacità di vivere ogni momento senza rimandare le scelte. “Nello sport bisogna vivere tutto al momento, senza pensare al forse o al se avessi fatto”, ha spiegato. Questo insegnamento, maturato durante la sua partecipazione agli Europei, sarà un punto di riferimento per le prossime competizioni. Mantegazza ha anche sottolineato che una seconda prestazione sotto i due e dieci nel giro di pochi giorni è importante, un’affermazione che riflette la sua crescita tecnica e mentale.

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Un futuro pieno di prospettive

Mantegazza ha espresso la sua soddisfazione per la sua prestazione, ma ha anche riconosciuto l’importanza di continuare a migliorare. “Una seconda prestazione sotto i due e dieci nel giro di pochi giorni è importante”, ha detto, riferendosi al suo miglior tempo in una gara recente. La sua esperienza agli Europei rappresenta un’occasione di crescita, non solo per il suo livello tecnico, ma anche per la sua maturità mentale. Portare con sé questa lezione per le prossime competizioni è un obiettivo che ha espresso con convinzione.

La sua riflessione ha anche messo in luce un aspetto più personale: la capacità di vivere ogni momento senza rimandare le decisioni. Mantegazza ha sottolineato che questa lezione, maturata nel corso dell’ultimo mese, sarà un punto di riferimento per il suo futuro. Il nuotatore lombardo ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, ma ha anche riconosciuto che il lavoro non è finito. Un sesto posto in Europa non è nulla di scontato, un’affermazione che riflette la sua consapevolezza del livello della competizione.

Con questa esperienza, Mantegazza ha dimostrato di essere un atleta in crescita, capace di riflettere e adattarsi alle sfide del nuoto. La sua partecipazione agli Europei 2026 rappresenta un passo importante nella sua carriera, e la sua riflessione sul momento presente e futuro potrebbe diventare un punto di riferimento per altri atleti. La sua frase “Nello sport bisogna vivere tutto al momento” potrebbe diventare un mantra per il suo percorso futura.