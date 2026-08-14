Hockey ghiaccio femminile: 18 giocatrici convocate per il quadrangolare in Slovacchia

Squadra italiana di hockey ghiaccio femminile si prepara al quadrangolare in Slovacchia con 18 giocatrici convocate

L’Italia si prepara al quadrangolare in Slovacchia con 18 giocatrici convocate, tra cui 11 nuove selezionate per provare il clima della squadra prima della stagione. Il raduno si svolgerà a Egna e Postejov, con le prime partite in programma a partire da giovedì 20 agosto. L’head coach Stacey Colarossi ha diramato le convocazioni, che includono 3 portieri, 8 difensori e 10 attaccanti. Tra le convocate, ben 8 hanno già giocato nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina e nei Campionati Mondiali di Budapest. L’obiettivo è di testare nuove giocatrici e preparare la squadra per i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che si terranno a Milano a fine 2027.

Convocazioni e squadra in vista dei Mondiali

Le 18 giocatrici convocate sono suddivise in portieri, difensori e attaccanti, con un focus particolare sulle nuove selezioni. L’head coach Stacey Colarossi ha scelto di integrare 11 nuove giocatrici nel gruppo, offrendo loro l’opportunità di provare il clima della squadra prima di affrontare le competizioni internazionali. Tra le convocate, spiccano nomi di giocatrici che hanno già fatto parte della squadra in importanti tornei come i Giochi Olimpici Invernali e i Campionati Mondiali. L’obiettivo del raduno è di testare le nuove giocatrici e di preparare la squadra per i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che si terranno a Milano a fine 2027.

Il programma del quadrangolare in Slovacchia

Il quadrangolare in Slovacchia prevede tre amichevoli, con l’Italia che esordirà contro l’Olanda alle ore 13.00 di giovedì 20 agosto. La seconda partita, venerdì 21 agosto alle ore 17.00, sarà contro la Slovacchia, mentre la chiusura del torneo avverrà sabato 22 agosto alle 10.30 con la sfida contro l’Austria. Il programma è stato pensato per permettere alle giocatrici di adattarsi al clima e al ritmo della squadra prima di affrontare le competizioni più importanti. L’Italia si presenterà al quadrangolare con una squadra in costante evoluzione, con nuove giocatrici che si integrano nel gruppo.

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Le convocate sono state selezionate con attenzione, con un focus su giocatrici che hanno dimostrato capacità e determinazione in contesti internazionali. Tra le portiere convocate, spicca Gabriella Frances Durante, attualmente in squadra in Svezia, mentre tra i difensori si trovano nomi come Olivia Cambruzzi e Anna Chellucci. Tra gli attaccanti, Aurora Enrica Abatangelo e Olivia De Bortoli sono tra le giocatrici più promettenti. L’obiettivo del raduno è di testare le nuove giocatrici e di preparare la squadra per i prossimi impegni, con un focus su una squadra in crescita e in cerca di nuovi successi.

Il quadro delle convocazioni riflette una strategia di rinnovamento e di crescita, con un focus su giocatrici che possono portare nuove energie alla squadra. L’Italia si prepara al quadrangolare in Slovacchia con una squadra in evoluzione, pronta a confrontarsi con le migliori squadre del continente. La preparazione in vista dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A a Milano a fine 2027 è in corso, con un piano di lavoro che include allenamenti e test in contesti internazionali. La squadra italiana si presenta con una combinazione di esperienza e nuove potenzialità, pronta a dare il meglio in ogni partita.