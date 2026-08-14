Lucas Coenen esclude la Svezia, Herlings si avvicina al titolo

Pilota MXGP Lucas Coenen salta gara a Uddevalla, Herlings si avvicina al titolo

Lucas Coenen, pilota del Red Bull KTM Factory Racing, ha deciso di saltare il Gran Premio di Svezia, quindicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, a causa dell’infortunio all’anca sinistra subito a Foxhills durante il Gran Premio di Gran Bretagna. L’assenza del talento classe 2006 riduce al lumicino le sue possibilità di conquistare il titolo, mentre Jeffrey Herlings, leader della classifica, si avvicina sempre di più al sesto titolo iridato nella classe regina. Coenen, che ha già perso quattro gare consecutive, ha espresso rammarico per l’assenza e ha sottolineato la necessità di ulteriore recupero.

Coenen in recupero, Herlings in vantaggio

Il team manager del Red Bull KTM Factory Racing, David De Carli, ha confermato che la decisione di non partecipare al GP di Svezia è stata presa per evitare una ricaduta e ulteriori complicazioni. “È dura per Lucas e la sua famiglia, ma questo è un infortunio che non si può affrettare”, ha spiegato De Carli. Il pilota belga, infatti, continua il percorso di riabilitazione e non è ancora al 100% di forma. Coenen ha riconosciuto di sentirsi vicino alla forma ideale, ma ha precisato che non è ancora pronto per tornare in pista. Nel frattempo, Herlings, che si trova a quota 675 punti, ha allungato il vantaggio sulla concorrenza, con 104 lunghezze su Romain Febvre e 109 su Coenen.

La stagione si avvicina alla fine

Con il GP di Svezia, restano solo otto manche e quattro Qualifying Race per il campionato. La situazione di Coenen, però, sembra ormai compromessa, con il rischio di non poter competere in modo pieno per il resto della stagione. Il team ha espresso la volontà di aiutare anche il fratello Sacha in MX2, sperando che entrambi possano tornare in pista insieme. “Faremo tutto il possibile per aiutare Sacha e speriamo che entrambi i fratelli possano correre presto”, ha aggiunto De Carli. La corsa al titolo, però, sembra ormai decisa, con Herlings che si avvicina sempre di più al successo.

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Coenen, che ha espresso rammarico per l’assenza, ha anche riconosciuto il dolore persistente e il rischio di ulteriore peggioramento in caso di caduta. “Ho ancora un po’ di dolore e un’altra caduta potrebbe riportarci al punto di partenza o peggiorare ulteriormente la situazione”, ha detto il pilota. La sua decisione di saltare la gara di Uddevalla è stata supportata dal team e dal fisioterapista, che ha ritenuto che un ritorno in questa fase potrebbe causare ulteriori danni. La stagione, quindi, si avvicina alla fine, con Herlings che sembra destinato a vincere il titolo.

La decisione di Coenen di non partecipare al GP di Svezia ha messo fine a un’altra possibilità di riscatto per il giovane talento. Il suo infortunio, pur non grave, ha messo in discussione le sue possibilità di vincere il titolo, che fino a poco tempo fa sembrava quasi in tasca. La sua assenza, però, ha dato il via a una situazione in cui Herlings si avvicina sempre di più al successo. Il campionato, quindi, si chiuderà con un risultato che sembra ormai predestinato.