Berrettini sfida Droguet a Cincinnati 2026: orario, tv, streaming

Matteo Berrettini e Titouan Droguet giocano al Cincinnati Open 2026 sul campo 3

Matteo Berrettini affronta Titouan Droguet nel primo turno del Cincinnati Open 2026, in programma oggi, venerdì 14 agosto, sul Tony Trabert Stadium 3. La partita, valida per il circuito ATP, è in programma alle 17:00 italiane e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203), in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV. L’azzurro, numero 40 del mondo, parte con i favori del pronostico grazie alla sua esperienza nei Masters 1000 e alle sue caratteristiche di gioco, adatte al cemento. Droguet, numero 119 ATP, ha superato le qualificazioni e si presenta in forma dopo aver raggiunto il terzo turno a Montreal.

Un match inedito per Berrettini

La sfida tra Berrettini e Droguet rappresenta un confronto inedito nel circuito maggiore. Il 25enne francese, noto per la sua capacità di sorprendere, ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà giocatori italiani in grandi tornei, come accaduto agli US Open contro Lorenzo Musetti. Berrettini, reduce da quarti di finale al Roland Garros, cerca conferme sulla superficie cemento americana. Nonostante i favori, dovrà mantenere alta la concentrazione per evitare una possibile sorpresa e iniziare nel migliore dei modi il suo percorso a Cincinnati.

Il programma del Centrale e la copertura televisiva

Il match tra Berrettini e Droguet è il secondo sul campo 3 del Centrale, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. Allo stesso stadio, si giocheranno altre partite come la sfida tra S. Shimabukuro e H. Hurkacz, seguita da E. Kalieva contro O. Oliynykova e Y. Putintseva vs L. Samsonova. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (canale 203), con la possibilità di seguire in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.

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La partita tra Berrettini e Droguet è un’occasione per il tennista italiano per dimostrare la sua capacità di adattarsi al cemento e di mantenere la concentrazione in un torneo di alto livello. Il transalpino, pur non essendo un favorito, ha già mostrato di poter mettere in difficoltà giocatori di alto livello. La sfida, pur essendo in fase iniziale del torneo, potrebbe rivelarsi un banco di prova importante per entrambi i giocatori. La partita è in programma alle 17:00 italiane e sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su piattaforme dedicate.

Orario: 17:00 italiane

Luogo: Tony Trabert Stadium 3

Canale TV: Sky Sport Tennis (203)

Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV

Il match tra Berrettini e Droguet rappresenta un’altra tappa importante nella stagione del tennista azzurro, che cerca di confermare la sua posizione tra i migliori del circuito. La partita, pur essendo in fase iniziale del torneo, potrebbe rivelarsi cruciale per il percorso di entrambi i giocatori. La sfida è in programma alle 17:00 italiane e sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su piattaforme dedicate.