Italia basket femminile, due amichevoli in Belgio per preparazione ai Mondiali

Squadra azzurra di basket femminile in volo per Belgio per due amichevoli di preparazione ai Mondiali

L’Italia si prepara ai Mondiali di Berlino 2026 con due amichevoli di prestigio in programma in Belgio. La Nazionale femminile, in raduno a Roma dal 6 agosto, partirà nel fine settimana per Bruxelles per affrontare le padrone di casa. L’obiettivo è testare la squadra e dare minuti a tutte le giocatrici, in vista della competizione continentale. La preparazione proseguirà con un trasferimento a Trento, dove il 21 agosto affronterà la Cina, e poi a Parigi per le ultime due partite contro la Francia. L’Italia, dopo un periodo di raduno, si appresta a una serie di test importanti per raggiungere il massimo livello di forma e coesione.

Un banco di prova contro una squadra in forma

Il Belgio, in particolare, rappresenta un avversario di grande valore. Dopo aver sconfitto l’Italia in semifinale all’ultimo Europeo, la squadra belga si è imposta come una delle migliori d’Europa. L’azzurra, allenata da Andrea Capobianco, dovrà affrontare una squadra in piena forma, pronta a difendere il suo trono continentale. L’occasione è dunque un banco di prova cruciale per il gruppo, che dovrà dimostrare coesione e capacità di reazione.

La squadra, inoltre, vive un momento di forma positivo. Dopo le ultime uscite con la squadra californiana, le azzurre si sono dimostrate competitive e in grado di mettere in difficoltà avversari di alto livello. La presenza di giocatrici come Cecilia Zandalasini, che è ancora impegnata con le Golden State Valkyries in WNBA, non impedisce al gruppo di mantenere un livello elevato. L’arrivo a Roma di Zandalasini è previsto per il 29 agosto, a ridosso della partenza per Berlino.

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La preparazione si estende fino ai Mondiali di Berlino

Dopo le due sfide con le transalpine, sarà ormai tempo di pensare ai Mondiali. L’Italia si appresta a una serie di test importanti per raggiungere il massimo livello di forma e coesione nel momento più cruciale della stagione. Il 25 agosto tornerà nuovamente a Roma, prima di volare a Parigi per le ultime due amichevoli di preparazione ai Mondiali contro la Francia.

Un ritorno dopo 32 anni

La partecipazione ai Mondiali di Berlino segna un ritorno significativo per l’Italia. L’ultima volta che le azzurre si sono qualificate per l’evento iridato risale al 1994 in Australia. Dopo 32 anni, la squadra torna a contendersi la vittoria continentale, un traguardo che richiede preparazione e determinazione. L’esperienza in Belgio e in Trento sarà fondamentale per costruire la base necessaria per affrontare la competizione. Con l’obiettivo di raggiungere i Mondiali, l’Italia si appresta a una serie di test importanti. Dopo le due sfide in Belgio, il gruppo si trasferirà a Trento per affrontare la Cina, e successivamente si concentrerà sulle ultime partite di preparazione a Parigi. L’intero percorso è stato progettato per garantire una preparazione completa e mirata, con l’obiettivo di raggiungere il massimo livello di forma e coesione nel momento più cruciale della stagione.

Un percorso che unisce passato e futuro