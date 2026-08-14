Mattia Bellucci vince a Cincinnati: due tie-break contro Svajda

Mattia Bellucci vince a Cincinnati in due set, battendo Svajda con due tie-break sul cemento

Un esordio solido al Cincinnati Open

Mattia Bellucci ha conquistato il passaggio al secondo turno del Cincinnati Open 2026, battendo lo statunitense Zachary Svajda in due set, con il punteggio di 7-6(0), 7-6(4). La partita, giocata sul cemento del Tony Trabert Stadium 3, ha visto il tennista azzurro dominare nei momenti di maggiore pressione, dimostrando una solida concentrazione e una tecnica precisa. La vittoria, ottenuta dopo 2 ore e 6 minuti di gioco, rappresenta un buon inizio per Bellucci, che si appresta a affrontare un avversario di livello superiore nel prossimo turno.

La gestione del servizio ha giocato un ruolo chiave nella vittoria.

Bellucci ha mostrato un rendimento eccezionale con la seconda di servizio, conquistando l’83% dei punti in questa situazione. Un dato che testimonia la sua capacità di mantenere la concentrazione anche nei momenti più delicati. L’azzurro ha inoltre ottenuto il 69% di prime di servizio in campo, contro il 59% di Svajda, e ha trasformato in punti l’83% delle seconde, una percentuale nettamente superiore a quella registrata dall’americano. Le statistiche ufficiali confermano la qualità della prestazione del tennista italiano, che ha messo a segno 6 ace contro gli 8 dello statunitense.

Due tie-break decisivi

La partita si è sviluppata in modo equilibrato per lunghi tratti, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto con regolarità i rispettivi turni di battuta. Il primo set è arrivato al tie-break, dove Bellucci ha dominato con un 7-0, imponendosi senza storia. Il secondo set ha seguito un copione simile, con Svajda che ha provato a sfruttare il sostegno del pubblico di casa, ma senza successo. Bellucci ha continuato a trovare risposte efficaci nei passaggi più delicati, chiudendo sul 7-4 e mettendo definitivamente fine alla resistenza di Svajda.

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La lucidità e la concretezza di Bellucci hanno deciso la partita.

Anche il bilancio complessivo dei punti premia Bellucci, capace di conquistarne 90 contro gli 81 dell’americano. Il tennista azzurro ha dimostrato maggiore lucidità e concretezza, chiudendo la partita con un punteggio di 90 punti a 81. Il successo lo porta al secondo turno del Masters 1000, dove lo attende un impegno di livello ancora superiore: la testa di serie numero 14, il ceco Jakub Menšík. La prestazione di Bellucci ha lasciato il segno, con un rendimento tecnico e tattico che ha messo in mostra la sua maturità e capacità di gestire le situazioni di pressione.

La vittoria a Cincinnati rappresenta un immediato riscatto per Bellucci dopo l’eliminazione rimediata a Montreal. Il tennista azzurro ha dimostrato una capacità di reazione e una concentrazione elevata, che lo hanno portato a vincere una partita estremamente combattuta. La sua prestazione ha lasciato il segno, con un rendimento tecnico e tattico che ha messo in mostra la sua maturità e capacità di gestire le situazioni di pressione.