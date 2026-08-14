LaLiga registra un record di 380 milioni di ricavi da abbonamenti, con un forte incremento di fedeltà tra i tifosi

Tifosi che acquistano abbonamenti per la stagione 2026-2027, con numeri record in tutta la Liga

LaLiga si prepara a registrare un record di ricavi da abbonamenti, con un totale stimato di 380 milioni di euro per la stagione 2026-2027. I dati, ottenuti da Intelligence 2P, mostrano un incremento significativo del numero di tifosi che acquistano abbonamenti, con diversi club che hanno raggiunto il “sold out” e altri che si avvicinano a cifre record. Tra i club più in forma, il Real Madrid, con 60.900 abbonamenti, si conferma leader del settore, seguito da Atlético de Madrid e Barça, che mantengono un alto livello di fedeltà. Il Real Madrid, con una base di 95.612 proprietari, ha espresso un rendimento elevato grazie alla ristrutturazione del Santiago Bernabéu.

Un aumento di fedeltà tra i tifosi

La fedeltà dei tifosi si è ulteriormente consolidata, con numeri record in diversi club. Il CE Sabadell, tornato al fútbol professionale, ha raggiunto i 8.000 abbonamenti, un record storico per l’entità. Il CD Tenerife, appena promosso, ha ottenuto 15.605 abbonamenti, dimostrando una forte volontà di supportare i nuovi club. Anche il Real Oviedo, con 27.000 abbonamenti, si conferma un club con una base di tifosi fedeli. La fedeltà è un fattore chiave per il successo economico dei club, e i dati mostrano un incremento significativo rispetto alle stagioni precedenti.

Il Real Zaragoza, pur dopo la retrocessione, ha raggiunto 22.218 soci in Primera Federación, di cui 17.776 abbonati al Ibercaja Estadio. Anche il Rayo Vallecano, pur in un momento di tensioni per il traslado forzato, si aspetta di mantenere circa 14.500 abbonamenti. Il Villarreal CF, invece, si avvicina al sold out con 19.000 abbonamenti. Il CA Osasuna ha nuovamente esaurito le sue 20.100 plazas per abbonamenti. Questi numeri testimoniano una forte fiducia da parte dei tifosi nei confronti dei club.

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Un mercato in crescita

Il mercato degli abbonamenti in LaLiga mostra una crescita costante, con diversi club che hanno raggiunto il “sold out” e altri che si avvicinano a cifre elevate. Il Valencia CF, ad esempio, ha raggiunto 40.000 abbonamenti e sta pianificando un trasferimento al Nou Mestalla, con l’obiettivo di espandere ulteriormente il numero di abbonamenti. Il Real Sociedad, con un limite di 38.000 abbonamenti, ha una lista di attesa di 5.000 persone, dimostrando una forte domanda. Anche il Celta, con 20.690 abbonamenti, mostra una crescita costante. Questi dati indicano un mercato in crescita, con un forte interesse dei tifosi per i club.

Il promedio per club sarà di 13.200 abbonamenti, nonostante la presenza di due filiali: Real Sociedad B e Celta Fortuna. Il Real Betis, con 57.650 abbonamenti, si conferma un club con una base di tifosi fedeli. Il Levante UD ha raggiunto 19.500 abbonamenti, mentre il Deportivo Alavés ha consolidato i suoi 17.800 tifosi. Anche il Girona FC ha raggiunto i 10.000 abbonamenti, dimostrando una crescita significativa. Questi numeri testimoniano una forte fiducia da parte dei tifosi nei confronti dei club.

LaLiga ha registrato un incremento significativo del numero di abbonamenti, con diversi club che hanno raggiunto il “sold out” e altri che si avvicinano a cifre record. Il Real Madrid, con 60.900 abbonamenti, si conferma leader del settore, seguito da Atlético de Madrid e Barça, che mantengono un alto livello di fedeltà. Il Real Madrid, con una base di 95.612 proprietari, ha espresso un rendimento elevato grazie alla ristrutturazione del Santiago Bernabéu. La fedeltà dei tifosi è un fattore chiave per il successo economico dei club, e i dati mostrano un incremento significativo rispetto alle stagioni precedenti.