Dean Huijsen e la sfida del numero 4 del Real Madrid

Dean Huijsen, central del Real Madrid, si prepara a portare avanti il numero 4 di una storica tradizione

La responsabilità del numero 4

Dean Huijsen, nuovo portatore del numero 4 del Real Madrid, ha preso molto in serio l’impegno di onorare una tradizione legata a nomi come Sergio Ramos e Fernando Hierro. Il numero, simbolo di una storia ricca di successi e leggende, richiede una responsabilità che va al di là del campo. Huijsen, arrivato in estate, ha espresso il suo desiderio di portare avanti questa eredità, riconoscendo il peso che porta con sé. “Sempre fu il mio sogno giocare al Real Madrid e con il numero 4”, ha detto in passato, sottolineando l’importanza di questa scelta per la sua carriera.

Un inizio promettente

La stagione iniziata con il Real Madrid sembra andare bene per Huijsen. Dopo la sua prima partita ufficiale, in cui ha giocato in difesa con successo, il central ha dimostrato una solida presenza. Nella partita contro il Dépor, Huijsen ha esercitato il ruolo di mariscal della difesa, senza subire alcun gol e con sette intercetti. Questo risultato ha rafforzato l’idea che il giocatore possa diventare un titolare fisso. La sua prima prova con Mourinho ha dato risultati positivi

La sua prima esperienza con José Mourinho, che lo ha già conosciuto durante la sua esperienza in Roma, ha dato buoni frutti. Huijsen ha dimostrato una solvibilità in campo, con una difesa solida e una presenza costante. La sua prova nel Trofeo Teresa Herrera, dove ha esercitato il ruolo di mariscal della difesa con sette intercetti e senza subire alcun gol, ha rafforzato la sua posizione nel gruppo.

Le sfide fisiche rimangono un ostacolo

Nonostante i primi passi positivi, Huijsen deve ancora superare alcuni ostacoli. Il suo fisico, in particolare, rappresenta un’area di sviluppo cruciale. Le lesioni del passato, che lo hanno costretto a saltare diverse partite, rimangono un problema da affrontare. Durante l’ultimo allenamento, Huijsen ha svolto esercizi in solitaria a causa di alcuni fastidi, un segnale che indica la necessità di un lavoro costante per consolidare la sua posizione.

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Un legame con Mourinho

Un altro aspetto chiave nella sua carriera è il rapporto con José Mourinho. Il portoghese, che ha già avuto modo di conoscere Huijsen durante la sua esperienza in Roma, ha espresso un’alta considerazione per il giocatore. “Quando ti chiama qualcuno come Mourinho, è difficile dire che no”, ha riconosciuto Huijsen, ricordando il suo passato con il tecnico. Ora, con Mourinho al comando del Real Madrid, Huijsen ha l’opportunità di dimostrare il suo valore e di superare le sfide che lo attendono.

Un futuro che dipende dal lavoro

La sua carriera al Real Madrid dipende molto dal lavoro che svolgerà fuori dal campo. Huijsen ha espresso la sua volontà di migliorare e di onorare il numero 4, un simbolo di una tradizione che ha visto passare grandi nomi. La sua capacità di rimanere in forma e di evitare lesioni sarà cruciale per consolidare la sua posizione. Il suo percorso, finora, sembra indicare un futuro promettente, ma il cammino è ancora lungo e richiede impegno costante.