Roberto Bautista torna al calcio dopo il tennis: segna due gol in esordio con Els Ibarsos

Roberto Bautista, ex tennista, segna due gol in esordio con Els Ibarsos

Roberto Bautista, ex tennista di alto livello, ha fatto il suo esordio nel calcio con il CD Els Ibarsos, segnando due gol nel match di amichevole contro il Morella. L’attaccante, che ha lasciato il tennis professionale un mese fa, ha giocato 40 minuti e ha contribuito alla vittoria del suo nuovo club per 4-2. L’annuncio del suo ritorno al calcio è arrivato dopo che Bautista aveva annunciato la fine della sua carriera nel tennis, dopo aver vinto 12 titoli ATP e la Coppa Davis nel 2019.

Un passato nel calcio e un ritorno a casa

Bautista, nato a Benlloch, aveva giocato nelle categorie inferiori del Villarreal CF fino ai 14 anni, prima di concentrarsi sul tennis. Dopo aver abbandonato il calcio per dedicarsi al tennis, ha deciso di tornare al calcio a 38 anni, scegliendo un club vicino alla sua città natale. Il CD Els Ibarsos, che milita in Primera FFCV, ha accolto Bautista come attaccante, un ruolo che lui stesso ha riconosciuto. Il ritorno al calcio è stato accompagnato da un commento di soddisfazione e entusiasmo, come ha espresso Bautista a El Periódico Mediterráneo.

Un’esperienza di trasformazione e passione

“Ahora tengo ganas de disfrutar, de hacer cosas que, gracias a Dios, porque me ha ido muy bien en el tenis, no he podido disfrutar”, ha dichiarato Bautista, sottolineando la sua motivazione per il calcio. L’esperienza nel tennis, pur brillante, lo ha portato a cercare un nuovo tipo di soddisfazione, che trova nel calcio. Il suo debutto con Els Ibarsos ha visto due reti in 40 minuti, con un’azione di grande impatto: il 1-1 al minuto 10 e il 2-1 al 13. Il risultato positivo ha dato un segnale di fiducia per il futuro.

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Il passaggio da tennista a calciatore rappresenta una svolta significativa nella carriera di Bautista, che ha lasciato il tennis dopo aver giocato l’ultimo torneo, la Coppa del Rey di Huelva. Il suo ritorno al calcio non è solo un cambiamento di sport, ma anche un ritorno alle radici, con un club che ha una storia legata alla sua famiglia. Il suo esordio, seppur in un match amichevole, ha già suscitato interesse e attenzione nel mondo del calcio.

La decisione di Bautista di abbandonare il tennis e tornare al calcio ha suscitato curiosità e interesse, soprattutto per la sua capacità di adattarsi a un nuovo ambiente. Il suo ruolo di attaccante, come ha riconosciuto lui stesso, è una scelta strategica per il CD Els Ibarsos, che cerca di rafforzare la sua squadra. Il futuro di Bautista nel calcio sarà seguito con attenzione, soprattutto dopo un esordio così positivo. Con la sua esperienza nel tennis e la sua passione per il calcio, Bautista si presenta come un giocatore di grande potenziale. Il suo ritorno al calcio non è solo un cambiamento di sport, ma anche un’esperienza personale che lo porterà a vivere nuove sfide e a trovare soddisfazione in un ambiente diverso. Il suo debutto con Els Ibarsos è stato un primo passo importante in questa nuova avventura.