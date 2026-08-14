Neymar si distingue con due assist, una di quelle magiche, aiutando Santos a vincere in Sudamericana

Giocatori di Santos e Macará in campo, con Neymar che si prepara a un assist

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Neymar ha dato un contributo decisivo al successo di Santos contro Macará, portando il club brasiliano a vincere per 2-1 nel primo incontro dei quarti di finale della Copa Sudamericana. Le due assist del giocatore, una delle quali è stata definita “magica”, hanno permesso al team di Santos di prendere il controllo del match e portare a casa la vittoria. La partita, giocata al Vila Belmiro, si è svolta in un contesto di tensione e sfide, con il team paulista che ha dovuto affrontare problemi di inizio partita e fortuna non proprio favorevole.

Una partita difficile per Santos

Il match ha visto Santos inizialmente in difficoltà, con il team che non aveva ancora trovato il giusto ritmo e aveva subito un vantaggio iniziale del Macará. La squadra, guidata da Cuca, ha dovuto affrontare diversi problemi, tra cui l’uscita di alcuni giocatori per infortuni e la mancanza di coordinamento tra difesa e attacco. Nonostante ciò, il team ha mostrato una reazione importante nella seconda metà del match, grazie anche al ritorno di Neymar sul campo.

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Neymar, pur essendo uscito dal campo per un dolore al tallone, ha dato un contributo significativo al successo di Santos. La sua assist, in particolare quella definita “magica”, ha permesso a Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa di trovare il pareggio al 43′ del primo tempo. Il giocatore, che ha segnato il suo centesimo gol per il club, ha poi anche contribuito alla vittoria con un assist al 75′ per Willian Arão, che ha siglato il secondo gol del match.

La vittoria di Santos e i prossimi passi

La squadra ha anche visto l’ingresso di due giocatori, Davizinho e Benjamín Rollheiser, che hanno aiutato a migliorare la performance del team. La vittoria, pur se di misura, ha permesso a Santos di avvicinarsi ai quarti di finale, con il prossimo match che si terrà a Ambato, a 2.580 metri di altitudine. La squadra dovrà difendere la sua vittoria e affrontare le sfide del prossimo turno con la stessa determinazione. Neymar ha mostrato una reazione positiva dopo l’uscita dal campo, nonostante il dolore al tallone. La sua capacità di rimanere in campo e contribuire al successo del team ha dimostrato la sua importanza per Santos. La squadra, nonostante i problemi iniziali, ha dimostrato di poter competere a livello internazionale, grazie anche alla leadership di Neymar.

La partita ha visto anche un momento di tensione per Neymar, che ha dovuto uscire dal campo per un infortunio, ma ha ritrovato la forma nel corso del match. La sua presenza sul campo ha dato un boost morale al team, anche se ha dovuto affrontare un momento di tensione. Con la vittoria, Santos si avvicina ulteriormente ai quarti di finale, ma dovrà affrontare un altro test a Ambato. La squadra dovrà mantenere la sua posizione e dimostrare di essere pronta per le sfide successive.

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