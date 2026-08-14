PSG: Hakimi e Dembélé protagonisti del matrimonio di Lucas Hernández

Due giocatori del PSG, Hakimi e Dembélé, si esibiscono come DJ e cantante alla boda di Lucas Hernández

Il matrimonio di Lucas Hernández ha visto due compagni del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi e Ousmane Dembélé, prendere parte a un momento musicale unico durante la celebrazione. I due calciatori, noti per le loro capacità sul campo, hanno mostrato un lato diverso, coinvolgendosi attivamente nella preparazione della musica e nella conduzione del momento. Hakimi, noto per la sua versatilità, ha preso il controllo del sistema audio come DJ, mentre Dembélé, con la sua voce e la sua energia, ha cantato e animato la cerimonia. L’evento ha suscitato interesse tra i presenti e sui social media, con molti a commentare l’originalità e la spontaneità del momento.

Un momento musicale inaspettato

La boda di Lucas Hernández, giocatore del PSG, ha visto due compagni di squadra, Achraf Hakimi e Ousmane Dembélé, prendere parte a un evento musicale in modo spontaneo e creativo. Hakimi ha gestito la musica come DJ, mentre Dembélé ha cantato e animato la cerimonia. L’esperienza ha suscitato reazioni positive da parte dei presenti e dei follower sui social media, che hanno apprezzato l’originalità e la spontaneità del momento.

La collaborazione tra due talenti

La collaborazione tra Hakimi e Dembélé ha rappresentato un momento di connessione e creatività durante la cerimonia. Entrambi, noti per le loro capacità sportive, hanno dimostrato un interesse per l’aspetto artistico, contribuendo in modo significativo alla preparazione della musica. L’evento ha offerto una visione diversa dei due calciatori, mettendo in luce non solo le loro abilità sul campo, ma anche la loro capacità di coinvolgere e divertire gli ospiti. La scelta di coinvolgere i due giocatori nel momento musicale ha suscitato interesse tra i fan e i media, con molti a commentare l’originalità e la spontaneità del gesto. L’esperienza ha rappresentato un momento unico, in cui il talento sportivo si è mescolato a un’esperienza artistica, creando un ricordo indelebile per tutti i presenti. La boda di Lucas Hernández ha visto un’esperienza diversa, in cui i due compagni del PSG hanno dimostrato un lato inaspettato.

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Achraf Hakimi ha gestito la musica come DJ.

Ousmane Dembélé ha cantato e animato la cerimonia.

La partecipazione di Hakimi e Dembélé alla cerimonia ha rappresentato un momento di connessione e creatività, in cui i due calciatori hanno dimostrato un interesse per l’aspetto artistico. L’esperienza ha offerto una visione diversa dei due giocatori, mettendo in luce non solo le loro abilità sul campo, ma anche la loro capacità di coinvolgere e divertire gli ospiti. La boda di Lucas Hernández ha visto un’esperienza unica, in cui il talento sportivo si è mescolato a un’esperienza artistica, creando un ricordo indelebile per tutti i presenti.