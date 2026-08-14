Flick manca 54 gol al Barça per la mancanza di Lewandowski, Ferran e Rashford

Hansi Flick e il Barça mancano di gol per la mancanza di giocatori chiave

Il tecnico del Barça Hansi Flick si trova a dover fare i conti con un calo significativo nella produzione di gol, a causa dell’assenza di tre giocatori chiave: Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford. I tre attaccanti, che hanno segnato 54 gol insieme nella scorsa stagione, hanno lasciato la squadra, con Lewandowski e Ferran che hanno già firmato con altre squadre. Flick dovrà trovare un sostituto per mantenere il livello di attacco visto in precedenza.

La mancanza di attaccanti chiave

Le prestazioni di Lewandowski, Ferran e Rashford hanno rappresentato un pilastro per l’attacco del Barça. Lewandowski, con 19 gol, e Ferran, con 21, sono stati i top scorer della squadra, mentre Rashford, con 14, ha contribuito in modo significativo. La loro assenza ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Flick dovrà adattare la sua squadra a un nuovo assetto, con la necessità di mantenere almeno le 68 reti totali registrate dai quattro attaccanti principali.

Il Barça ha già iniziato a cercare un sostituto per il ruolo di attaccante centrale.

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Il club catalano ha già iniziato a cercare un nuovo attaccante centrale, con l’obiettivo di compensare la mancanza di Lewandowski, Ferran e Rashford. Tra i possibili candidati, si segnala l’interesse per Julián Álvarez, che ha segnato 20 gol con l’Atlético. Tuttavia, le sue statistiche non raggiungono quelle di Ferran, che ha segnato 21 gol. Il Barça dovrà fare affidamento su giocatori come Lamine Yamal, Raphinha, Olmo e Fermín per mantenere il livello di attacco.

Un mercato in movimento

Il mercato estivo del Barça ha visto l’uscita di tre giocatori chiave, con Lewandowski e Ferran che hanno già firmato con altre squadre. Il club ha già acquistato due giocatori, Gordon e Adeyemi, ma non sono considerati attaccanti di alto livello. Il loro ruolo è principalmente quello di esterni veloci, ma non è sufficiente per compensare la mancanza di un attaccante centrale. Il Barça dovrà fare i conti con la difficoltà di mantenere le prestazioni di attacco del passato. La situazione del Barça sembra essere in una fase di transizione, con l’obiettivo di trovare un sostituto per i giocatori che hanno lasciato la squadra. Flick dovrà adattare la sua squadra a un nuovo assetto, con la necessità di mantenere il livello di attacco visto in precedenza. La mancanza di 54 gol rappresenta un problema significativo, ma il club ha già iniziato a cercare soluzioni per il futuro. Il mercato del Barça continuerà a essere un tema di interesse, con l’obiettivo di trovare un attaccante che possa compensare la mancanza di Lewandowski, Ferran e Rashford. Flick dovrà lavorare duramente per adattare la squadra a un nuovo assetto, con la speranza di mantenere il livello di prestazioni visto in precedenza.