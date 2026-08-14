Mbappé: “Mourinho è un allenatore che sa come vincere”

Mbappé e Mourinho in campo, preparazione per la stagione di Real Madrid

Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo di José Mourinho al club, definendolo un allenatore che sa come vincere. L’attaccante, in vista della stagione 2026/27, ha parlato durante un’intervista per Real Madrid TV, sottolineando l’importanza del nuovo allenatore per la squadra. Mbappé ha anche ricordato il suo legame con i compagni e lo staff tecnico, nonché la sua motivazione per la prossima stagione. Il Real Madrid, con Mourinho in panchina, si prepara a iniziare la Liga il 22 agosto contro l’Espanyol al RCDE Stadium.

Un allenatore che sa come vincere

“Mourinho è un allenatore che sa come vincere”, ha detto Mbappé, sottolineando l’importanza della sua esperienza e della sua capacità di guidare la squadra verso successi. L’attaccante, che ha vinto il Mondiale con la Francia, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo del portoghese, ritenendolo un elemento chiave per il futuro del club. Mbappé ha anche ricordato come durante il Mondiale i giocatori e lo staff hanno discusso molto con lui, pur avendo pochi giorni di permanenza al Real Madrid.

La motivazione e la preparazione

Il francese ha espresso la sua motivazione per la prossima stagione, sottolineando l’importanza di concentrarsi su obiettivi importanti. “Sono sicuro che riusciremo a vincere titoli, è ciò che vogliamo e succederà”, ha affermato Mbappé, che si sente parte integrante del gruppo. L’attaccante, che ha segnato 10 gol al Mondiale, ha anche espresso la sua soddisfazione per la sua forma e la sua capacità di contribuire al successo del Real Madrid. La squadra, con Mourinho in panchina, si prepara a iniziare la Liga con un’energia positiva.

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La stagione 2026/27 sembra già promettente per il Real Madrid, con Mbappé e Mourinho che si preparano a dare il loro contributo. L’attaccante ha anche ricordato come la sua esperienza al Mondiale abbia aiutato a migliorare la sua dinamica con i compagni e lo staff. “Sono qui per vincere, e credo che riusciremo a farlo”, ha concluso Mbappé, che si sente parte di un gruppo motivato e pronto a competere. La squadra, con l’arrivo di Mourinho, sembra già orientata verso obiettivi importanti, con la speranza di riconquistare i titoli che hanno reso il Real Madrid uno dei club più forti del mondo.

Mbappé ha espresso il suo entusiasmo per Mourinho

La squadra si prepara a iniziare la Liga il 22 agosto

Il francese ha ricordato il suo legame con i compagni

La stagione 2026/27 del Real Madrid sembra già iniziata, con Mbappé e Mourinho che si preparano a dare il loro contributo. L’attaccante ha espresso la sua motivazione e la sua fiducia nella squadra, sottolineando l’importanza del nuovo allenatore. La squadra, con Mourinho in panchina, sembra già orientata verso obiettivi importanti, con la speranza di riconquistare i titoli che hanno reso il Real Madrid uno dei club più forti del mondo.