Getafe completa la rosa in vista della stagione, Bordalás: “La plantilla no está cerrada, estamos en muy buena sintonía”

Tecnico Bordalás e giocatori del Getafe durante la pretemporada, con la squadra in fase di completamento della rosa

Il Getafe CF si prepara alla nuova stagione con ottimismo e una rosa in fase di completamento. Il tecnico José Bordalás ha confermato che la squadra non è ancora chiusa e che la sintonia tra staff e giocatori è molto buona. L’annuncio di Johan Mojica, un giocatore con grande esperienza e motivazione, ha messo la guinda a una pretemporada che si preannuncia molto promettente. L’obiettivo del club è lavorare al massimo e sfruttare al meglio la stagione, che potrebbe essere positiva.

Un mercato in movimento e un giocatore chiave

Johan Mojica, uno dei migliori in sua posizione, è stato annunciato come nuovo acquisto del Getafe. Il giocatore, che ha espresso una forte volontà di tornare al club, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo. “Vengo con una illusione enorme”, ha detto Mojica, che si aspetta di contribuire al successo della squadra. Il tecnico Bordalás ha sottolineato come Mojica possa aiutare non solo in campo, ma anche nella quotidianità del gruppo. “Non solo in campo, ma anche nel giorno a giorno”, ha aggiunto il tecnico. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di mantenere l’illusione e la motivazione del gruppo. Lo che mi preoccupa di più è mantenere l’illusione. L’obiettivo del Getafe è lavorare al massimo e sfruttare al meglio la stagione, che potrebbe essere positiva. La squadra si prepara a tre competizioni e si concentra su Vitoria, dove affronterà il Deportivo Alavés, un avversario conosciuto e difficile.

Un’attenzione particolare al recupero di Uche

Un altro aspetto importante del mercato è il recupero di Uche, che ha subito un infortunio durante la stagione precedente. Per Bordalás, l’obiettivo principale è che il giocatore torni in forma e a pieno rendimento. Lo più importante è che torni in condizioni ottimali e a recuperare il suo miglior livello. L’attaccante, che ha espresso tristezza per l’infortunio, è considerato una figura chiave per la squadra. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di mantenere l’illusione e la motivazione del gruppo. L’obiettivo del Getafe è lavorare al massimo e sfruttare al meglio la stagione, che potrebbe essere positiva. La squadra si prepara a tre competizioni e si concentra su Vitoria, dove affronterà il Deportivo Alavés, un avversario conosciuto e difficile.

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Il mercato è in movimento e il Getafe continua a cercare giocatori per completare la rosa. Il tecnico ha espresso ottimismo e fiducia nella squadra, che si prepara a una stagione in cui si aspettano risultati positivi. La sintonia tra staff e giocatori è un elemento chiave per il successo del club. Il Getafe, con un’infrastruttura in costruzione e un gruppo motivato, si prepara a una stagione che potrebbe essere molto interessante.