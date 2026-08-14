La Segunda de 2026-27: una stagione con più gol, più donne e più sorprese

Stadio di Las Palmas con pubblico, giocatori in campo, arbitri donne in azione

La stagione 2026-27 della Segunda División spagnola inizia il 14 agosto con il match tra Real Sociedad B e Castellón a Zubieta, e si estenderà fino al 17 agosto con partite come Sporting-Sabadell e Almería-Eldense. Questa stagione promette di essere tra le più interessanti nella storia della categoria, con dati che superano quelli delle precedenti stagioni e novità che segnano un cambiamento. Tra i dati più rilevanti, si contano un record di gol, la presenza di due donne come arbitri principali e l’ingresso del Celta Fortuna, che diventa il 180° club a raggiungere il secondo scalino del calcio spagnolo. Inoltre, squadre come Girona, Mallorca e Oviedo cercano di tornare in LaLiga EA Sports, mentre il Mallorca si distingue per i trasferimenti costosi.

Un record di gol e una nuova era dell’arbitrato

Nella stagione precedente sono stati segnati 1.229 gol in 468 partite, con una media di 2,62 reti per incontro. Questo numero supera quello della stagione 2010-11, l’ultima volta in cui si registrò un simile livello di marcatura. Questa tendenza riflette una maggiore intensità nel gioco, con squadre che cercano di segnare e difendere in modo più aggressivo. Inoltre, per la prima volta nella storia della categoria, saranno presenti due donne come arbitri principali. Marta Huerta de Haza e Olatz Rivera Olmedo si uniscono a un gruppo di arbitri che stanno riconoscendo un ruolo crescente alle donne nel calcio spagnolo.

Il Celta Fortuna e il ritorno delle squadre

Il Celta Fortuna entra nella Segunda División, diventando il 180° club a raggiungere il secondo livello del calcio spagnolo. Questo numero dimostra l’importanza della categoria come punto di partenza per molti club. D’altra parte, squadre come Girona, Mallorca e Oviedo cercano di ripetere l’effetto rebote, ovvero tornare in LaLiga EA Sports dopo un calo. Questa strategia ha avuto successo in passato, come nel caso di Valladolid e Espanyol, che sono tornati in prima divisione dopo due stagioni in seconda. Il Mallorca si distingue per i trasferimenti, con un totale di 64 milioni di euro raccolti nel mercato. Tra i giocatori più costosi si trovano Adri Fuentes e Cerdà, acquistati dal club bermellone per due milioni di euro. Al contrario, squadre come Albacete, Andorra e Celta Fortuna non hanno effettuato alcun acquisto, riflettendo una strategia diversa nella categoria.

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La stagione 2026-27 della Segunda División si presenta con numeri record e novità significative.

La stagione si caratterizza anche per le rivalità storiche, come i derby canari tra Las Palmas e Tenerife, e i derby asturiani tra Oviedo e Sporting. Queste partite sono un elemento chiave del calcio spagnolo, generando emozioni e aspettative. Inoltre, alcuni allenatori affrontano sfide complesse, come José Juan Romero, che assume la guida del Ceuta in una situazione molto difficile.

Il Sporting di Gijón è il club con più stagioni consecutive in seconda divisione.

Per quanto riguarda i dati più sorprendenti, il Sporting di Gijón si conferma come squadra con più stagioni consecutive in seconda divisione, dopo il calo del Real Zaragoza. D’altra parte, l’arbitro Dámaso Arcediano Monescillo, originario di Castellón, si conferma come il più esperto della categoria, con 333 partite dirette in 15 stagioni. Questi numeri riflettono l’evoluzione e la professionalizzazione della Segunda División, che ogni anno si supera in dati e qualità dei suoi partecipanti.